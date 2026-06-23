美光重挫13% 記憶體晶片股賣壓與這份報告有關？
鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，隨著科技股賣壓持續擴大，記憶體晶片大廠美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周二 (23 日) 股價重挫 13%，遭遇一年多來最大單日跌幅。
同為記憶體晶片大廠的 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung) 此前也同步下跌，拖累火熱的南韓綜合股價指數 (KOSPI) 收盤暴跌 10%。
這對美光而言顯然不是好兆頭。根據道瓊市場數據，美光周二股價跌至 1,054.89 美元，成為標普 500 指數中表現第二差個股，也是自 2025 年 4 月 3 日以來最大單日跌幅。
儘管周二重挫 10%，南韓 KOSPI 過去 18 個月仍是全球表現最強勁股市之一，今年迄今仍累計上漲 95%。
科技巨頭 SK 海力士與三星電子當日跌幅均超過 12%，科技股疲弱也蔓延至美股市場，以科技股為主的那斯達克指數下跌 2.1%。
美光、SK 海力士及三星今年均大幅上漲，主要受惠於資料中心建設熱潮推升記憶體晶片需求。截至目前，美光今年已大漲 273%，SK 海力士今年飆升 292%，三星電子今年上漲 159%。
瑞穗分析師 Daniel O"Regan 表示，Counterpoint Research 近期發布的一份報告可能是市場賣壓的因素之一。該報告指出，2027 年記憶體價格可能走弱。
O"Regan 表示，「我不認為這是唯一原因，但肯定也沒有幫上忙。」
根據瑞穗翻譯的報告內容：「當供給增幅在 2027 年下半年變得更加明顯後，記憶體價格出現大幅修正的可能性不能完全排除。」
投資人同時擔憂，所謂的超大規模雲端服務供應商未來可能無法持續以目前速度投入 AI 相關支出。
此外，市場也開始擔心美國聯準會 (Fed) 可能在 2026 年不只升息一次，以因應通膨再度升溫的風險。
較高的借貸成本通常不利於科技股表現，因為它會提高債券等固定收益資產的吸引力，同時降低企業未來現金流的折現價值。
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