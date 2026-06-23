鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 20:10

歐盟執行委員會近期正準備針對 Meta(META-US) 平台發布初步調查結果，指控其旗下的 Facebook 和 Instagram 刻意使用「剝削性設計技術」，使青少年用戶過度沉迷。這項行動象徵著歐盟對美國社群媒體巨頭監管壓力的進一步升級。

歐盟強化調查Meta 指控其「剝削設計」危害兒童健康(圖:shutterstock)

根據消息人士透露，調查是歐盟根據《數位服務法》(DSA) 於 2024 年 5 月正式啟動的。監管機構指出，Meta 的介面設計可能危及兒童的福祉，特別是其演算法產生的「兔子洞效應」，利用源源不斷的內容流吸引並長時間鎖住用戶的注意力。此外，歐盟也正針對 Meta 是否未能有效防止幼兒進入平台，以及年齡驗證機制是否足夠嚴格進行審查。

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這項監管行動反映了全球保護兒童免受社群媒體傷害的集體趨勢。目前英國、澳洲等國已陸續推出或研議針對未成年人使用社群平台的限制措施。在美國，Meta 同樣深陷司法泥淖，面臨數千起指控其產品導致青少年心理健康危機的訴訟，其中包含超過 1,300 個學區的集體申訴。

今年早些時候，洛杉磯的一個陪審團已裁定 Instagram 和 YouTube 須為一名受心理健康損害的女性支付 600 萬美元賠償金，創下法律先例。

與美國透過法院訴訟不同，歐盟傾向利用其監管權力直接干預。在初步調查結果發布後，Meta 將有機會進行辯護並提出補救方案。若最終判定違法且未能改善，Meta 可能面臨高達其全球年度銷售額 6% 的鉅額罰款。