鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-23 06:55

黃金周一 (22 日) 從前一交易日觸及的一周低點反彈，主因是美國和伊朗和平協議的進展打壓油價，也沖淡一部分通膨疑慮，讓不孳息的黃金為之振奮。

黃金現貨上漲 0.5%，報每盎司 4182.39 美元，金價上周五曾觸及 6 月 11 日以來最低。

8 月交割的黃金期貨收低 1%，報每盎司 4202.70 美元。

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Saxo Bank 分析師 Ole Hansen 說：「能源價格仍是驅動貴金屬市場的短期關鍵因素。我們看到美國和伊朗在瑞士的談判雖然一波三折，但仍走在邁向能達成一個為市場帶來更多原油的方向。」這打壓著油價，也支撐黃金。

儘管雙方在荷姆茲海峽和黎巴嫩議題上仍有衝突，美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，與伊朗官員在瑞士的談判為最終和平協議打下「良好基礎」。這份聲明發布後，油價下挫逾 3%。

美國政策方面，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場目前預估今年 12 月升息的機率為 89%，較 Fed 決議前夕的 61% 大幅躍升。

Fed 的 19 名決策官員中，有九人認為今年有必要升息。

雖然黃金飾規避通膨的工具，但面對利率上升的環境，通常會失去鋒芒，因為黃本身不孳息，相較於孳息資產就會變得相對不吸引人。

美銀 (BofA) 上周五表示，原本對黃金的 6000 美元目標價如今看來似乎變得不太可能實現，因為這需要市場完全排除升息才能達成。不過美銀表示，支撐最初多頭看法的因素、也就是非正統的美國總經政策，依然存在。

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