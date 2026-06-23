鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 14:40

隨著投資人對美國貨幣政策前景趨於謹慎，加上黃金投資需求顯著萎縮，德意志銀行大幅下調 2026 年第三及第四季的金價預測，降幅最高達 22%。

德銀大幅下調金價預測 聯準會轉鷹與投資需求枯竭為主因(圖:shutterstock)

根據德意志銀行研究分析師 Michael Hsueh 的報告，第三季金價預估從先前預測下調超過五分之一，降至每盎司 4,300 美元；第四季預估則調降 17% 至 4,800 美元。儘管這些修訂後的目標價仍高於目前接近 4,140 美元的水準，但與先前的樂觀預期相比已大幅降溫。

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本季至今，金價已下跌超過 11%，中東衝突引發的能源價格上漲，進一步強化了市場對於貨幣政策趨於緊縮的預期。

推動金價走低的主要因素在於市場對聯準會 (Fed) 政策的重新定價。Hsueh 指出，美國宏觀經濟數據展現韌性，加上聯準會官員在近期會議中釋出支持升息的訊號，是金價下行的主因。新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 已承諾將恢復物價穩定，這使得市場對降息的期望破滅。

報告警告，雖然目前基礎情境假設聯準會維持利率不變，但若聯準會未來升息三至四次，金價可能進一步跌至約 3,800 美元。

除了政策因素，黃金市場的實質支持力道也正在枯竭。Hsueh 表示，黃金 ETF 持續出現拋售潮，顯示傳統的投資支持顯著缺席。同時，在中國市場，金價對 Comex 價格的折價現象顯示進口需求難以支撐市況。

德銀這一悲觀展望也呼應了高盛的調整。高盛上周已將年底金價預測調降 500 美元至 4,900 美元，主因同樣是預期聯準會今年不會降息。