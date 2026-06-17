鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-18 06:49

黃金連四日收紅後轉跌，周三 (17 日) 下挫逾 2%，在新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後的第一場會議中，美國聯準會 (Fed) 雖然維持利率不變，但暗示今年稍晚將升息，帶動美元升值並打壓不孳息的黃金。

〈貴金屬盤後〉Fed暗示今年內將升息 金價大跌逾2% (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨下跌逾 2% 報每盎司 4238.85 美元。

8 月交割的黃金期貨收高 0.6%，報每盎司 4381.40 美元。

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Fed 周三宣布將基準利率維持在當前 3.50-3.75% 區間，隨之發布的經濟預測顯示，19 名決策官員中，已有九人認為今年需要調升利率。

在擔任 Fed 主席後的首次例行會後記者會上，華許表示，他將成立五個工作小組，以審查 Fed 在關鍵政策領域的工作方式。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「這是一個嶄新的 Fed——華許的思維敏捷、果斷且充滿活力——他將是一位管理者，而非受托之人。這傳遞出的訊息是：變革即將到來，但會是經過充分考慮後的變革。」

Wong 進一步補充說：「華許還兩度表示，他認為利率只有在住房領域具有緊縮性…… 這使他比鮑爾看起來更加鷹派。我認為這就是導致市場下跌的原因。聲明和點狀圖都偏鷹派，而華許並未對此反駁。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場目前預估今年 12 月升息的機率為 78%，較 Fed 決議前的 61% 大幅躍升。

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