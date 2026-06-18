鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-19 06:59

黃金周四 (18 日) 下滑，聯準會 (Fed) 決策會議釋出的鷹派訊號帶動美元上揚，不敵美國和伊朗簽署和平協議淡化通膨疑慮。

〈貴金屬盤後〉Fed新官上任展露鷹爪 金價走軟 (圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 0.6%，報每盎司 4232.01 美元。

8 月交割的黃金期貨收低 3.1%，報每盎司 4245.90 美元。

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Zanet Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 說：「最重要的事情，就是 Fed 昨日的鷹派轉向。這帶動美元升抵今年來新高，並讓黃金承受一定程度的壓力。」

Fed 周三將基準利率維持在當前 3.50-3.75% 區間，但 19 名決策委員當中，有九人認為今年底前有必要升息。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場目前預估今年 12 月升息的機率為 88%，較 Fed 決議前夕的 61% 大幅躍升。

美國和伊朗周三發布雙方領導人已簽署的臨時協議文本，以終結戰爭，不過美國總統川普威脅，若伊朗未能兌現諾言，將再度展開攻擊。

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