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〈貴金屬盤後〉Fed新官上任展露鷹爪 金價走軟

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周四 (18 日) 下滑，聯準會 (Fed) 決策會議釋出的鷹派訊號帶動美元上揚，不敵美國和伊朗簽署和平協議淡化通膨疑慮。

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〈貴金屬盤後〉Fed新官上任展露鷹爪 金價走軟 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 0.6%，報每盎司 4232.01 美元。
  • 8 月交割的黃金期貨收低 3.1%，報每盎司 4245.90 美元。

Zanet Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 說：「最重要的事情，就是 Fed 昨日的鷹派轉向。這帶動美元升抵今年來新高，並讓黃金承受一定程度的壓力。」

Fed 周三將基準利率維持在當前 3.50-3.75% 區間，但 19 名決策委員當中，有九人認為今年底前有必要升息。

美元在會後聲明發布後上揚，目前達到一年高點，導致以美元計價的黃金對海外投資人而言變得相對昂貴。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場目前預估今年 12 月升息的機率為 88%，較 Fed 決議前夕的 61% 大幅躍升。

黃金本身不孳息，在高利率環境中通常表現不佳。自中東爆發戰事以來，由於燃料成本上揚推升通膨疑慮，使金價飽受打壓。

美國和伊朗周三發布雙方領導人已簽署的臨時協議文本，以終結戰爭，不過美國總統川普威脅，若伊朗未能兌現諾言，將再度展開攻擊。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 3%，報每盎司 65.96 美元。
  • 現貨白金下跌. 9%，報每盎司 1703.94 美元。
  • 現貨鈀金下跌 2.2%，報每盎司 1285.96 美元。

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貴金屬金價黃金Fed聯準會鷹派和平美國伊朗華許升息通膨

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現貨黃金4153.05-1.32%
現貨白銀64.67-1.74%
現貨鈀金1266.63-0.92%
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