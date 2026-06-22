鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-22 22:06

英國首相施凱爾（Keir Starmer）周一（22 日）在唐寧街 10 號首相府前宣布，他將辭去英國工黨黨魁和英國首相職務，並啟動接班程序。

施凱爾在簡短的講話中表示，進入唐寧街 10 號是他一生中最自豪的時刻。他說在繼任者選出之前，將繼續擔任英國首相。

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施凱爾稱，工黨新黨魁（工黨黨魁獲勝者將直接成為首相）的提名將於 7 月 9 日開始，7 月 16 日截止，整個競選流程於 9 月 1 日結束。他將盡一切努力，確保權力有序交接。

施凱爾提到，在他的任期內，英國的國際聲譽得到了恢復，投資得到了保障，工人的權利也得到了改善。

今年 5 月，英國工黨在地方選舉中表現慘淡，當時工黨內部對施凱爾領導能力的不滿情緒就開始升溫。在此之後，施凱爾政府的政策議程屢遭本黨議員反對。

上周五英國大曼徹斯特市長安迪 · 伯納姆（Andy Burnham）贏得馬克菲爾德選區下院議員補選，具備角逐首相職位的條件。發稿前不久，他宣布競選工黨黨魁。

競選工黨黨魁的候選人需要獲得下議院 20% 工黨議員提名。除此以外，候選人還需獲得 5% 選區工黨官方提名，或至少 3 個工黨附屬組織提名，其中 2 個必須是工黨附屬工會。

知情人士透露，如果在 7 月 16 日只有一位候選人符合提名標準，那麼他最早可能在 7 月 17 日或 18 日就任首相。如果工黨黨魁出現競爭，競選將持續到夏季最後幾周時間。