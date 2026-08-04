鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-04 10:14

本周一（3 日）晚間的消息顯示，根據日本央行的貨幣市場數據推算，上周四、周五的外匯干預中可能又動用了超過等值 11 兆日元的銀彈。

作為背景，日本在 4 月至 5 月期間的那一輪外匯干預中，共動用價值近 11.73 兆日元（約 736 億美元）的資金，創日本干預外匯市場單月規模新高。

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日本央行的最新數據顯示，基於上周五政府部門的交易，金融體系將於周二面臨 11.4 兆日元的流動性流出。金融交易通常在兩個工作日後結算。貨幣經紀商此前預期的流出規模約 6 兆日元，多出來的 5 兆很有可能就是日本當局干預匯市的規模。

此前測算顯示，日本當局在上周四可能動用美元購入 6 至 7 兆日元。這意味著這一輪外匯干預很有可能接近甚至超越三個月前的紀錄。

美國財長貝森特也在社交媒體發帖證實了這一行動，並表示「美國將毫不猶豫參與進一步聯合干預」。

作為本次干預的短線效果，日元匯率從上周四最低時的 1 美元兌 164 日元，到周一早盤時段曾觸及 1 美元兌 155.2 日元。

值得一提的是，在 4 月至 5 月的干預中，日元匯率也一度從 160 快速升至 155 區間。但由於日本貨幣的結構性弱勢（日美利差、油價上漲和美國聯準會升息預期），那一輪砸下 700 多億美元的效果僅維持了一個多月。