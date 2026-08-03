川普稱美伊正在談判 伊朗打臉：沒有任何會談安排

鉅亨網編譯許家華 2026-08-04 07:24

美國總統川普周一 (3 日) 表示，美國與伊朗目前正展開談判，並警告德黑蘭政府，現在是簽署協議、結束已持續五個月戰爭的「最後機會」。然而，伊朗政府隨即全面否認雙方正在談判或安排任何會談，凸顯美伊對外交進程說法南轅北轍，也顯示短期內透過外交途徑化解衝突的可能性依然有限。

（圖：Shutterstock)

川普在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時表示，美伊談判「正在進行中」，並稱相關接觸是在伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達等國要求下展開。

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川普表示，「這是伊朗簽署一份好協議的最後機會。」他並未透露談判細節。

川普的說法，緊接著他上周末宣布取消原本授權的「大規模攻擊」伊朗計畫之後。當時他表示，由於即將舉行談判，因此決定暫停軍事行動，延續過去數月多次先宣布將升高軍事打擊、隨後又臨時撤回的模式。

不過，伊朗外交部發言人 Esmail Baghaei 稍早明確表示，目前沒有任何與美國進行中的談判，也沒有安排任何會議。未來幾天伊朗既不會接待外國代表團，也沒有派遣談判代表出訪海外的計畫。

Baghaei 指出，目前所有伊朗談判代表均留在國內，僅外交部長 Abbas Araqchi 因赴伊拉克進行宗教朝聖而暫時離境。他表示，目前唯一進行中的協商，是與阿曼就荷姆茲海峽管理事務所展開的討論。

一名伊朗高層消息人士也向路透表示，目前沒有任何美伊談判安排，而 Araqchi 至少在本周結束前都不會參與相關接觸。

分析人士認為，伊朗正試圖透過掌握中東航運路線、能源基礎設施及海上運輸等關鍵節點，提高美國及盟友介入衝突的成本，藉此迫使西方接受伊朗在荷姆茲海峽問題上的主張。

Michael Knights 表示，伊朗最大的優勢，在於有能力衝擊區域國家及全球經濟，這也是德黑蘭目前最重要的談判籌碼。

川普稍晚再度透過 Truth Social 發文，批評伊朗領導層「極度虛偽」，並宣稱是伊朗主動要求會面，雙方未來將於近期安排更多談判。

他同時重申，美國海軍已完全控制荷姆茲海峽。他表示，在達成協議或伊朗「全面投降」之前，「沒有任何東西能送進伊朗，除非我們允許；沒有任何東西能通過，除非達成協議或全面投降。」

自川普與以色列五個多月前共同發動代號「Operation Epic Fury」的軍事行動以來，美伊關係便持續陷入軍事升級與外交喊話交替循環。川普多次揚言擴大軍事打擊，之後又以外交接觸為由暫停行動。

然而，自 6 月美伊簽署旨在終結衝突的諒解備忘錄於 7 月初破局後，伊朗便持續公開拒絕與華府展開正式談判。

目前川普政府原先設定的三大目標，包括摧毀伊朗核計畫、削弱伊朗攻擊區域對手能力，以及促成伊朗神權政府垮台，至今仍未實現。

此外，美方歷次升高軍事壓力後，伊朗均以加強攻擊美軍、中東盟友及商船作為回應，使衝突持續升溫，而川普最終又多次選擇避免全面軍事升級。

荷姆茲海峽依然是雙方最主要爭議。華府主張，6 月簽署的諒解備忘錄要求伊朗重新開放這條全球最重要的能源運輸通道；但德黑蘭則認為，協議內容明確保留伊朗對海上交通管理的權限。

若伊朗維持對荷姆茲海峽的控制權，其在戰後的戰略地位將較戰前更具優勢，也可能被外界視為川普政府的重要外交挫敗。

截至目前，美國仍未能迫使伊朗放棄對荷姆茲海峽的控制，而該水道在衝突爆發前承擔全球約五分之一的原油及液化天然氣 (LNG) 運輸，也因此持續推升全球能源價格及美國國內汽油價格。