鉅亨網編譯莊閔棻 綜合外電 2026-06-20 14:00

美國總統川普週五（19 日）表示，他將於今年內出訪土耳其，並再度前往中國訪問。他同時透露，中國國家主席習近平將於九月先行訪問美國，隨後川普才會回訪中國，出席當地舉行的一場「大型會議」。

根據《路透》、《南華早報》報導，川普是在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）發表上述言論的，當時他正出席由卡達贈與、即將加入「空軍一號」機隊的波音 (BA-US) 747 專機揭幕儀式。

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川普說：「我們有很多行程要跑，我們會去土耳其，今年內也會再回去中國一趟。」

他進一步說明兩國領導人互訪的時程安排：「習近平主席九月會來這裡訪問，但我們之後會回訪，去參加在中國舉行的一場大型會議。」

外界推測，川普所指的「大型會議」可能是中國將於 11 月主辦的亞太經濟合作（APEC）峰會。

川普證實，他將搭乘這架全新專機出席北約安卡拉峰會，而本週從 G7 峰會返國的行程，是現役舊版空軍一號最後一次執行的既定任務。

他也透露，新專機將於下個月美國國慶日（7 月 4 日）慶祝活動期間進行飛行表演。

新版專機外觀大改 卡達贈機引發爭議

（圖：白宮 X）

這架由卡達贈送的波音 747 專機，市值高達數億美元，週五在安德魯斯空軍基地正式對外公開。

美國空軍表示，這架編號為 VC-25B 的「橋接機型」（Bridge aircraft）已正式交付總統空中運輸大隊，並將展開首批試飛任務，象徵這架經過安全強化與客製化改裝的行政專機交機作業順利完成。

川普在數百名列隊官兵面前下機時，現場播放他的招牌歌曲《天佑美國》（God Bless the USA），氣氛隆重。

他說：「這架飛機的做工，你親眼看到絕對不敢相信。」並提到新機的配色與設計「很合我的品味」，「以後我們降落在倫敦、德國等地的機場時，沒有一架飛機比得上這架，這才是我們國家應該擁有的。」

新版專機外觀捨棄了甘迺迪時代沿用至今的「蛋殼藍」配色，改採更為大膽的設計：機身下緣漆上海軍藍，上方再加一道紅色線條；機身左側、即總統登機處，飾有總統徽印，機尾則繪有巨幅美國國旗圖案。

不過，卡達贈機之舉已引發倫理、憲政及國安層面的爭議。川普此前曾表示，拒絕這份「禮物」將是「愚蠢之舉」，但他進一步聲稱，這架飛機未來終將捐贈給他的總統圖書館，進一步引起外界疑慮。

自首個總統任期起，川普便執著於更換現役專機，現役機隊自 1990 年代服役至今已逾三十年。

週四（18 日），白宮官員已為其中一架經過大幅改裝的波音 747 專機舉行歡送儀式，當時便引發外界揣測新機即將公開亮相。