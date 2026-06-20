鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-20 11:37

美國總統川普心心念念許多年的新總統專機，終於在周五（19 日）亮相。美國空軍表示，VC-25B 過渡飛機已正式抵達總統空運大隊，將開始服役前驗證飛行。

川普新專機首次亮相，奢華程度前所未見。（圖：白宮X）

這架過渡飛機正是川普去年訪問中東期間接受卡達政府贈送的豪華波音 (BA-US) 747，據稱價值 4 億美元。

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此前的美國「空軍一號」（VC-25A）是兩架自 1990 年起投入使用的改裝波音 747-200。波音公司在川普第一個任期時（2018 年）拿到 35 億美元的合約，將兩架 747-8 飛機改裝為新一代「空軍一號」（VC-25B），但由於不斷延誤，目前交付時間已經變成 2028 年，甚至不一定能在川普第二個任期結束前交機。

為了滿足川普快點坐上新專機的願望，美國空軍說，新專機僅對內部做了最小程度改裝。這很有可能意味著飛機裡為中東王室設計的豪華內飾可能會保持原樣。

這架飛機也摒棄了美國總統專機常用的蛋殼藍外觀，改為藏青色機腹和白色機身，中間還有紅色和金色條紋。非常湊巧的是，新專機的配色思路也與川普的私人波音 757 飛機如出一轍。

作為周五亮相儀式的一環，川普親自前往安德魯空軍基地，並在第一時間體驗了從新飛機舷梯上走下來的感受。

川普在隨後演講中表示：「這架飛機被改造成了一個空中白宮，奢華程度前所未見。」

似乎是對往昔美國工業的緬懷，川普說：「再也不會有第二架這樣的飛機了。它非常獨特，被認為是世界上最豪華的飛機。當年建造它時，它所達到的水準，恐怕以後再也不會出現。」

川普提到，他發表講話所在的機庫，是專門為容納這架新飛機而建，因為它比此前的飛機大得多。

他說道，這架新飛機將在 7 月 4 日（美國建國 250 周年紀念日）當天，領銜飛越華盛頓的大規模空中編隊。