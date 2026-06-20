鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-20 13:00

美國總統川普週五（19 日）在 Truth Social 上連發兩則貼文，針對美伊談判向伊朗方面強力施壓。同一時間，瑞士外交部證實原訂於當地舉行的美伊會談已取消，伊朗外交部則表示談判是「延後」。不過，最新報導指出，美伊雙方談判代表已啟程前往瑞士。

川普在其中一則貼文中強硬表態，稱急於求和的並非美方，而是伊朗。他寫道：「我們不是因為走投無路才坐下來談判，是伊朗走投無路了。他們已經完蛋了！」。

‌



他並強調，美方將把這 60 天的談判期走完，而伊朗將「拿不到任何資金，一毛錢都拿不到！」

在另一則貼文中，川普則將矛頭轉向美國國內政治對手民主黨，指衝突已大幅削弱伊朗，卻批評民主黨人聲稱伊朗目前的處境比四個月前更佳。

川普寫道：「戰爭已經大幅削弱伊朗！他們如今已經沒有空軍、沒有海軍、沒有防空設備、沒有雷達，幾乎什麼都不剩了。然而，民主黨人卻聲稱，伊朗現在的處境比四個月前更好。你能想像他們居然能這麼說嗎？？？有些人怎麼能這麼愚蠢？？？」

美國副總統范斯週四（18 日）在白宮記者會上表示，根據美伊備忘錄所訂下、用以達成最終協議的 60 天期限，已自 18 日起正式起算。

瑞士外交部則於 19 日在官方網站發布聲明，證實原訂於當天在瑞士 Burgenstock 舉行的美伊會談已經取消。

伊朗外交部發言人巴加埃 19 日透過社群媒體發文證實，原定當天在瑞士舉行的美伊談判確實已延後。

他表示，雙方目前正就未來數日內重新舉行談判一事進行協商，但未透露具體細節與新的會談時間。

另一方面，根據《Axios》最新報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）19 日均已啟程前往瑞士參與會談。