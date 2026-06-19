鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-19 08:10

川普 Truth Social 上發文讚揚美國政府去年取得英特爾 10% 股權的投資決策時，透露這項消息。《華爾街日報》(WSJ) 上月就曾報導英特爾將為蘋果代工部分晶片，如今獲得川普證實，英特爾股價周四終場大漲 10.64%，收在每股 133.99 美元。

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不過，當時的報導及川普的最新發言，都未說明英特爾究竟將生產何種晶片、相關產品用途為何。

Tigress Financial Partners 分析師 Feinseth 表示，川普的言論顯示英特爾正逐步獲得一線客戶的實質訂單，即使蘋果合作案目前仍屬初步階段且範圍有限，但足以證明英特爾正取得重要進展。

Feinseth 說：「英特爾正持續擴充美國本土產能，並將政策與戰略順風，轉化為來自藍籌客戶的實際晶圓代工訂單。」

自美國政府去年 8 月以每股 20.47 美元取得持股以來，英特爾股價累計上漲超過 550%。

他表示，英特爾已成為美國先進晶片生產事實上的「國家冠軍企業」。

英特爾執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 本周接受資產管理公司 T. Rowe Price Podcast 訪問時也表示，無論是公司或白宮，都對這筆投資感到滿意。

陳立武說：「我認為他們很滿意。他們一直是很好的支持者，這正是我所需要的。」

蘋果股價周四變動不大，終場小漲 0.7% 至每股 298.01 美元。該公司當天宣布，由於記憶體晶片供應吃緊推升零組件成本，將調漲部分產品售價。

蘋果 Mac 電腦曾於 2005 年至 2021 年間採用英特爾處理器，之後全面轉向自家 Apple Silicon 晶片。

不過，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 對市場期待保持審慎態度。他在報告中指出：「即使雙方建立初步晶圓代工合作關係，也很可能僅限於產量較低、重要性較低的產品。」