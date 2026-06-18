鉅亨網編輯林羿君 2026-06-18 16:53

川普宣布大合作：蘋果將聯手英特爾在美製造晶片。(圖:shutterstock)

《華爾街日報》在今年 5 月便指出雙方在歷經逾一年的協商後，已就部分晶片代工達成初步協議。

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對積極轉型晶圓代工服務（IFS）的英特爾而言，成功爭取到全球消費性電子龍頭蘋果的訂單，無疑是重建市場信心的強力背書。

英特爾本週稍早才宣布其新一代 18A 製造技術已進入初始量產階段，此時獲得頂級客戶加持，將有助於提振其代工業務的聲譽，並加速追趕其在製造業務上長期落後於台積電的劣勢。

在這項合作案背後，川普政府的政策推動力扮演了關鍵角色。川普政府去年已對英特爾持股達 10%，並計劃投資約 100 億美元用於美國本土工廠的新建與擴建。