川普宣布大合作：蘋果將聯手英特爾在美製造晶片
鉅亨網編輯林羿君
美國總統川普周四（18 日）宣布，蘋果 (AAPL-US) 與英特爾 (INTC-US) 已達成合作協議，將攜手在美國境內設計並生產晶片。這項醞釀已久的合作案首度正式曝光，不僅象徵兩家科技巨頭關係出現重大轉變，也被視為美國政府推動半導體供應鏈回流、重建本土晶片製造實力的重要里程碑。
《華爾街日報》在今年 5 月便指出雙方在歷經逾一年的協商後，已就部分晶片代工達成初步協議。
此合作對兩大巨擘皆具備高度戰略價值。對蘋果而言，隨著 AI 浪潮引爆先進製程爭奪戰，輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 等大廠正積極搶占台積電 (2330-TW) 產能；此時與英特爾合作，不僅能為蘋果在美國本土開闢新產能，更能有效分散對單一製造商的依賴，大幅提升供應鏈韌性。
對積極轉型晶圓代工服務（IFS）的英特爾而言，成功爭取到全球消費性電子龍頭蘋果的訂單，無疑是重建市場信心的強力背書。
英特爾本週稍早才宣布其新一代 18A 製造技術已進入初始量產階段，此時獲得頂級客戶加持，將有助於提振其代工業務的聲譽，並加速追趕其在製造業務上長期落後於台積電的劣勢。
在這項合作案背後，川普政府的政策推動力扮演了關鍵角色。川普政府去年已對英特爾持股達 10%，並計劃投資約 100 億美元用於美國本土工廠的新建與擴建。
川普親自公開證實這項計畫，不僅印證了政府強力干預半導體產業的成效，也使蘋果與英特爾的結盟成為美國製造業回流最具指標性的案例，未來勢必對全球晶片供應鏈競爭格局帶來深遠的影響。
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