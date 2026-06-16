鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-17 06:30

《Yahoo Finance》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 周二 (16 日) 表示，其備受期待的 Intel 18A-P 製程節點已正式進入初期生產階段。製程節點可視為晶片製造的技術藍圖，不僅用於生產英特爾自家處理器，也將提供給晶圓代工客戶使用。

英特爾目前已推出 18A 製程技術，用於生產最新的 Core Series 3 筆記型電腦處理器，以及資料中心使用的 Xeon 6 + 處理器。

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18A-P 則是 18A 升級版，主打更高效能與更佳效率，能提升整體運算表現與產能。在完成初期生產後，18A-P 將進一步進入大規模量產。

對英特爾而言，18A-P 的進展是其持續推動企業轉型的重要里程碑之一。這項轉型計畫始於前執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 任內。他於 2024 年卸任後，由現任執行長陳立武於 2025 年接任。

英特爾晶圓代工事業在第一季創造了 54 億美元營收，但同時仍出現 24 億美元營業虧損。

即便如此，英特爾股價今年以來已上漲 224%，過去 12 個月更大漲 476%。

這波漲勢很大部分來自全球 AI 建設熱潮所帶動的 CPU 需求暴增。雖然 GPU 過去及現在仍是 AI 開發與部署最熱門的晶片類型，但 CPU 在支援 AI 代理運作方面的重要性正持續提升。

AI 代理是具備自主或半自主能力的數位助手，能代替使用者執行各種任務。目前幾乎所有主要 AI 公司都將 AI 代理視為核心產品策略，包括 Anthropic 與 OpenAI。