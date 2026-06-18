鉅亨網新聞中心 2026-06-18 09:50

在股價今年已大漲超過 228%、較去年低點翻逾三倍後，CNBC 節目《Mad Money》主持人 Jim Cramer 仍看好英特爾 (INTC-US) 後續表現，並將其列為目前市場最看好的股票之一。

Cramer 周三在 CNBC Investing Club 月度會議後表示，儘管按照傳統投資紀律，他通常不會追逐已大幅上漲的股票，但在 AI 基礎建設需求持續爆發的背景下，英特爾的成長故事才剛開始。

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他表示：「如果你問我現在要買哪一檔股票，我給會員的答案就是我目前最喜歡的股票——英特爾。」

根據資料，CNBC Investing Club 旗下的慈善信託基金 (Cramer"s Charitable Trust) 於 6 月 3 日建立英特爾部位，之後又兩度加碼持股，顯示 Cramer 對該公司未來展望抱持高度信心。

英特爾近一年來股價表現堪稱戲劇性反轉。在新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 帶領下，公司逐漸走出多年來在 AI 競賽中的落後局面。

2025 年 8 月，美國政府宣布取得英特爾 10% 股權後，市場開始重新評價其戰略地位。當時英特爾股價仍處於 20 美元出頭水準。約一個月後，AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia, NVDA-US) 宣布對英特爾投資 50 億美元，進一步強化市場信心。

截至目前為止，英特爾股價已攀升至約 121 美元，今年以來累計漲幅達 228%，較 2025 年低點已上漲超過三倍。

儘管漲幅驚人，Cramer 認為市場仍低估英特爾在 AI 基礎建設浪潮中的受惠程度。

他表示，一般而言，面對一年內上漲數倍的股票，他通常會選擇觀望，但資料中心相關硬體產業正面臨結構性變化，投資人不能只看過去漲了多少，而應該聚焦未來還有多少成長空間。

Cramer 指出：「當談到與資料中心有關的科技硬體時，你可能沒有選擇。你不能在意這些股票過去漲了多少，而應該只在意它們未來會往哪裡去。對英特爾而言，我認為答案仍然是向上。」

支撐 Cramer 樂觀觀點的核心原因，在於 AI 推理 (Inference AI) 與 Agentic AI 的快速崛起。

近年 AI 產業發展重心逐漸從模型訓練轉向推理階段。尤其 Agentic AI 系統能夠在極少甚至無需人工介入情況下，自主完成複雜任務，對資料中心運算需求形成全新推力。

Cramer 認為，市場目前過度關注 GPU 需求，卻低估 CPU 在 AI 推理時代的重要性。

他指出，AI 革命不只是需要更多 GPU，同樣也需要大量 CPU 負責資料管理、任務協調與推理運算工作。

Cramer 表示：「現在正發生一場革命，而這場革命需要盡可能多的 CPU。」

他進一步預測，未來 CPU 市場甚至可能出現供給短缺情況，使處理器廠商擁有更強的定價能力，進一步推升獲利能力。

除了 CPU 本業外，Cramer 也特別看好英特爾仍在發展中的晶圓代工業務 (Intel Foundry)。

近年來全球 AI 投資持續飆升，使晶圓代工產能變得更加緊張。目前全球先進晶圓代工市場仍由台積電 (TSMC, TSM-US) 主導，但在 AI 晶片需求快速成長下，市場對替代產能的需求也同步增加。

Cramer 指出，隨著台積電先進產能接近滿載，未來將有愈來愈多晶片設計公司尋求第二供應來源，尤其是希望將部分生產基地設在美國本土的企業。

他認為，英特爾作為少數擁有美國本土先進製造能力的大型半導體企業，有望成為這波 AI 供應鏈重組的重要受益者。

市場分析人士指出，陳立武上任後，英特爾除了持續推進 18A 先進製程外，也積極爭取外部客戶訂單，並試圖將公司從傳統 CPU 供應商轉型為同時具備設計與代工能力的綜合性半導體企業。

不過，也有分析師提醒，英特爾目前股價已大幅反映市場對 AI 與代工業務的樂觀預期，後續仍需觀察 18A 量產進度、外部客戶導入情況，以及是否能真正縮小與台積電及輝達等競爭對手的差距。