鉅亨買基金
台股在 AI 浪潮帶動下屢創高點，投資人一方面看見企業獲利上修與科技供應鏈商機，另一方面也難免擔心漲多之後是否已經過熱。這波 AI 行情究竟只是短線題材，還是仍處於中長期成長循環的前段？「鉅亨買基金」彙整投資人目前最在意、最常問的五大問題，特別邀請「復華全方位基金經理人戎宜蘋」為大家解惑：台股現在還適合進場嗎？投資人應該關注哪些指標？
1. 台股創高，是泡沫還是基本面支撐？
當市場頻創高、投資氣氛轉熱時，投資人不免聯想到「擦鞋童理論」，擔心台股是否已進入過度樂觀、籌碼浮濫的階段。不過，經理人認為，目前台股行情與典型泡沫仍有差異，關鍵在於這波上漲並非單純由情緒或資金推動，而是有企業獲利成長作為支撐。AI 浪潮帶動大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，台灣科技供應鏈在各環節皆深度參與且實際受惠，不少公司的營收與獲利預估仍持續上修。
因此，判斷台股漲幅是否過熱，不能只看指數位置或短線漲幅，而要回到基本面檢視：股價上漲背後是否仍有訂單、獲利與財測上修支撐。台股目前正處於「獲利上修帶動股價上漲」的正向循環，不宜直接將高點與泡沫訊號畫上等號；但在指數創高後，選股上仍需更嚴格檢視評價是否合理。
投資人後續可觀察三項關鍵指標：第一，美國科技巨頭的 AI 資本支出是否開始縮減；第二，通膨與利率是否再度升溫，進而影響企業投資意願；第三，企業獲利是否停止上修、甚至出現財測下修。若這些訊號同步轉弱，才代表市場需要提高警覺。
2. AI 行情還能走多久？受惠族群是否擴散？
經理人認為目前 AI需求不但沒有盡頭，而且還在加速放大。關鍵原因有三：
第一，Agentic AI（代理型人工智慧）帶來的投資報酬率遠超預期。企業導入 AI Agent 後發現，生產力提升、成本節省的效果顯著，這讓科技巨頭對持續投入更有信心。CSP（雲端服務供應商）的需求預估已連續多季上修，這不是盲目的擴張，而是真實需求的驅動；
第二，從硬體架構來看，算力需求呈指數級成長，各大巨頭都在爭相投入。今年輝達 Vera CPU 的問世，代表 AI 伺服器從純 GPU 架構走向 GPU+CPU 的協作架構，估計將開啟近 2,000 億美元的全新藍海市場；
第三，地緣政治下的自主算力需求也驅動各國政府擴大投入。經理人認為，AI 的軍備競賽仍在持續，且功耗的快速增長也不是危機，反而帶來半導體產業量價齊揚的巨大商機，台灣供應鏈仍具相當大的優勢。
在受惠族群方面，AI 行情已從少數核心供應鏈進入擴散階段。除了市場熟悉的 AI 伺服器與先進製程外，經理人也看好散熱、電源供應器、被動元件、功率半導體、網通設備、邊緣 AI 應用，以及成熟製程相關供應鏈。換言之，AI 不再只是單點成長，而是進入更多產業環節同步受惠的階段。
3. 現在台股還能進場嗎？拉回反而是機會？
經理人認為，若從長期投資角度來看，投資人不必過度等待所謂的「完美進場時點」。目前市場看到的，多半仍是 AI 基礎設施建設帶來的需求，包括算力擴張、伺服器建置、電力與散熱配套等；但 AI 真正的長線價值，將來自應用端逐步落地，進一步改變企業營運、產業流程與生產效率。換言之，這場 AI 帶來的革命才正要開始，其影響遠比我們現在看到的更深更廣。
Agentic AI 是一個很重要的觀察指標。過去 AI 的推理是一次性的，但 Agentic AI 執行一個任務，可能觸發數十甚至數百次的模型推理，算力消耗的倍數級放大意味著對算力及整個 AI 硬體供應鏈的需求，仍有驚人的成長潛力。
因此，若台股短線因利率、通膨或市場情緒影響而拉回 10% 至15%，經理人反而傾向將其視為布局機會，而非趨勢反轉訊號，關鍵仍在於產業基本面是否改變。只要 AI 需求維持強勁、企業獲利仍有上修動能，短期修正反而有助於降低投資成本。對一般投資人而言，與其試圖精準預測高低點，不如採取定期定額、分批布局的方式參與股市的長期趨勢。
4. 該選被動式 ETF、主動式 ETF，還是主動式基金？
經理人認為，被動式 ETF、主動式 ETF 與主動式基金沒有絕對優劣，關鍵在於投資人的需求與投資習慣。被動式 ETF 具備成本較低、透明度高的優點，但報酬貼近指數表現；在這一波 AI 結構性行情中，並非所有指數成分股都能平均受惠。而主動式台股基金的優勢，在於可由專業團隊更精準挑選具成長潛力的產業與個股，有機會創造超越大盤的報酬。
若進一步比較主動式 ETF 與主動式基金，喜歡盤中交易、希望自行掌握買賣時機的投資人，可能較適合主動式 ETF；若沒有時間看盤、希望透過定期定額參與長期趨勢，則可考慮主動式基金。
5. 「復華全方位基金」的優勢在哪？
「復華全方位基金」主要目標為追求資本成長，因此選股上更重視企業未來 2 至 3 年的成長潛力與獲利能見度。相較於被動式 ETF 只能跟隨指數配置，該基金策略不只看大型權值股，也會積極挖掘 AI 升級下的細分賽道，例如散熱、電力架構、被動元件、PCB、記憶體等，在指數中占比可能不高、但成長動能更明確的族群。
在操作上，「復華全方位基金」並非短線頻繁換股，而是採取核心與衛星配置。核心持股多為未來成長能見度高、獲利具持續性的企業，通常不會頻繁更換；衛星持股則會因應市場新趨勢與新機會彈性調整。目前基金約維持 30 檔左右持股，以兼顧選股集中度與風險分散。
鉅亨投資策略
AI 重塑產業的時代才剛開始，善用「超底王」持續參與台股成長
整體來看，這波台股與 AI 行情的核心並非短線題材或單純資金行情，而是由企業獲利、科技巨頭資本支出與 AI 應用擴散共同支撐的中長期趨勢。對投資人而言，與其過度糾結指數高低點，不如回到基本面、產業成長性與自身投資習慣，透過定期定額參與台股基金的成長趨勢。而在波動加大的市場中，則可以透過鉅亨買基金「超底王」投資機制，在股市拉回時自動加碼，進而放大投資效益。
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