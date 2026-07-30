鉅亨買基金 2026-07-30 16:52

本次會議宣布維持基準利率不變，顯示近期能源價格雖推升整體通膨，但物價壓力尚未全面擴散，暫不足以迫使聯準會重新啟動升息。然而，12 位票委中已有 3 位支持升息 1 碼，反映聯準會內部對通膨風險的看法已逐漸轉趨分歧，政策基調也較過去更加偏鷹。接下來投資人需要留意哪些訊號？對股市又會帶來哪些影響？

1. 聯準會按兵不動，市場利率已先替政策收緊

‌



本次聯準會如市場預期維持基準利率在 3.50% 至 3.75% 區間不變，但投票結果為 9 票贊成、3 票反對，三位反對委員主張升息 1 碼，顯示通膨壓力重新升溫後，聯準會內部對是否需要進一步收緊政策已出現分歧。雖然主席華許 本次並未選擇升息 ，但 債券市場已先一步替聯準會「做出決定」 。從上次 6 月 17 日聯準會利率會議至本次 7 月 30 日會議期間，美國 10 年期公債殖利率由 4.49% 升至 4.68%，上升 0.19 個百分點；30 年期公債殖利率也由 4.93% 升至 5.20%，上升 0.27 個百分點。企業債券殖利率同樣走高，投資級公司債由 5.25% 升至 5.45%，非投資等級債則由 7.35% 升至 7.59%，分別上升 0.20 及 0.24 個百分點。顯示出， 即使政策利率維持不變，市場利率與企業融資成本仍已先行上升 ，金融環境實際上已出現一定程度的收緊，也降低了聯準會立即升息的必要性。

資料來源：彭博，鉅亨買基金整理，資料日期：2026/7/30。美國美國非投資等級債與投資級公司債以 ICE 債券指數到期殖利率衡量。比較期間為 2026/06/17（上次聯準會利率決議）至 2026/07/30（本次聯準會利率決議），變化幅度，以百分點計算。

2. 租金與薪資未再加速，通膨擴散風險有限

除了能源價格外， 住房成本 與 薪資增速 也是判斷美國通膨是否會重新升溫的重要指標。原因在於，住房成本會直接影響通膨中的租金項目，而薪資則與服務業成本高度相關；若租金與薪資同步加速，通常代表通膨壓力可能從能源擴散至更廣泛的核心物價與服務價格。因此， 觀察較即時的租金指標與薪資年增率，有助於判斷這波通膨升溫是否只是能源價格造成的短期波動 ，還是已經形成更廣泛的物價壓力。

在租金方面， Zillow 房租指數 主要追蹤市場上正在招租物件的開價租金，能 更即時反映當前租屋市場的供需變化 ；在薪資方面， 美國民營部門全體員工平均時薪年增率 ，則可用來觀察企業人力成本與服務通膨壓力。從近年走勢來看，Zillow 房租年增率在 2022 年初一度超過 15%，但此後已明顯回落，目前約降至 2% 左右；同時，薪資年增率近年大致維持在 3% 至 4% 區間，並未重新加速，顯示 租金與薪資壓力都沒有隨能源價格同步升溫 。

資料來源：彭博、鉅亨買基金整理，資料期間: 2020/06-2026/06。薪資採美國民營部門全體員工平均時薪年增率。

3. 市場真正害怕的不是升降息，而是經濟衰退

許多人認為，只要利率進入下行區間，股市就容易上漲；反之，若利率處於上行區間，股市就容易承壓。為了驗證這個看法，我們以 1971 年至今的資料進行回測，先將每個月的政策利率與一年前相比，若高於 s 一年前，歸類為利率上行區間；若低於一年前，歸類為利率下行區間；若與一年前相同，則歸類為利率維持不變，再區分當時是否處於經濟衰退期間，觀察標普 500 指數未來一年的平均表現。

結果發現， 真正影響美股後續表現的關鍵，未必是利率處於上行或下行區間，而是經濟是否陷入衰退 。若當時 沒有發生經濟衰退，不論利率處於上行區間、下行區間或維持不變，美股未來一年平均報酬分別仍有約 11.7%、18.3% 及 19.7% ；但若伴隨經濟衰退，未來一年平均表現則分別降至 - 5.2% 及 - 10.6%（歷史樣本中，利率維持不變期間未出現經濟衰退，因此無衰退情境數據）。

資料來源：彭博、鉅亨買基金整理，以美元計算，資料期間為 1971-2026 年，美股採標普 500 指數、經濟衰退採用美國 NBER 衰退觀察指標。利率環境以每月政策利率與一年前相比判斷，高於一年前為利率上升、低於一年前為利率下降、與一年前相同為利率不變；美股表現為標普 500 指數自當月起未來一年平均報酬率。歷史樣本中，利率不變期間未出現經濟衰退，因此「利率不變＋衰退」無樣本數據。歷史回測僅供參考，不代表未來績效。

鉅亨投資策略

不用過度猜短期利率，回到基本面與長期成長

能源價格短期推升美國整體通膨，但核心 CPI 與薪資年增率並未同步加速；同時，Zillow 租金等領先指標已明顯降溫，也意味著住房通膨後續仍有回落空間。目前，聯準會仍需要更多時間確認物價降溫趨勢是否穩固。鉅亨買基金認為，與其過度揣測短期政策變化，不如聚焦企業獲利與產業趨勢等股市基本面。長期來看，可透過美國股票型基金或科技型基金分批布局，參與美股長期成長機會，讓時間與複利提高資產穩健增值的可能性。

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。

依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至 公開資訊觀測站 或 基金資訊觀測站 中查詢。

由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢 基金資訊觀測站 。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuefund.com.tw