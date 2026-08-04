鉅亨投資雷達》買海外基金該選「避險級別」嗎？投資前必須搞懂的3個關鍵與隱藏成本
鉅亨買基金
你是不是也曾疑惑：「明明買的南非幣計價高收益債基金配息率有 10%，標的表現也很好，怎麼一年後換回台幣一看，帳面居然是虧損的？」或是經歷「選了美股基金，賺了 20% 的股市漲幅，卻因為美元對台幣重挫，獲利被吃掉一大半…」
許多剛接觸海外基金的投資人，常常只關注資產本身的漲跌，卻忽略了「匯率」這把雙面刃。即使基金投資的股票或債券上漲，如果基金計價貨幣對新台幣大幅貶值，最後換回台幣時，獲利還是可能縮水——而「避險級別基金」就是為了降低這類匯率波動影響而設計。
1. 什麼是避險級別基金？
避險級別 vs. 避險基金
在了解避險級別之前，有一個常見的誤會必須先釐清：避險級別（Hedged Class）與避險基金（Hedge Fund）完全不同。
- 避險級別：避的是「匯率風險」，是同一檔基金底下的不同「幣別版本」。
- 避險基金：避的是「市場下行風險」，是一種特定的投資策略與基金類型，利用放空、槓桿、衍生性商品套利等操作手法獲取超越大盤之報酬。
簡單來說，避險級別只是同一顆蘋果的不同包裝紙顏色，裡面裝的東西（基金投資的資產）完全一樣；避險基金則是另一種水果。
避險級別的定義與運作
簡單來說，避險級別就是希望幫投資人「避開匯率波動風險」。以新台幣投資人買進一檔「美元計價、投資標的為日股」的美元避險級別基金為例，其運作流程如下（假設美國短天期公債殖利率 4%、日本短天期公債殖利率 1%）：
避險級別基金主要透過「外匯遠期合約」鎖定未來的換匯價格，藉此消除未避險情況下「美元兌日圓」及「日圓換回美元」之間的匯差風險。其運作核心在於：買入美國短天期公債獲取利息，同時向日本借錢投入股市，而這之間 3% 的利差（4% - 1%）即為避險操作下的額外收益。只要美國利率高於日本，基金就能實現「正美日利差」，達到「降低日圓匯率影響，同時賺取利差」的目的。
需要特別注意的是，避險級別鎖住的是「基金計價貨幣與標的資產」之間的匯率（即美元兌日圓），並不代表「新台幣兌美元」的風險也被避掉了。如果新台幣對美元大幅升值，基金將美元換回新台幣時依然可能面臨匯損風險，這是許多投資人容易忽略的地方！
2. 避險級別基金有哪些優缺點與隱藏成本？
避險級別基金能降低匯率的不確定性，讓投資人可以專心評估資產本身的表現，也適合偏好高息貨幣但不想承受該貨幣貶值風險的投資人；當基金計價貨幣利率高於標的資產貨幣利率時，避險操作本身甚至可能創造額外的正報酬。但它並非沒有代價：兩地利差可能反過來變成侵蝕報酬的避險成本，一旦標的貨幣升值，避險級別也無法參與這段匯兌收益，加上避險操作透過衍生性商品動態調整，在市場劇烈波動時仍可能存在追蹤誤差，無法做到 100% 完全對沖。
3. 同一檔基金，不同級別績效實測
同一檔基金在是否進行避險下，會產生顯著的實質報酬差異。近年因美元對日圓大幅升值（日圓貶值），使未避險的「美元」與「日圓」級別承受了匯兌損失，三年累積報酬率約為 75%；相對地，避險機制不僅規避掉這層匯率風險，更在日本與美國 / 南非 / 澳洲利率差距大的環境下獲得超額利差報酬，帶動三個避險級別三年累積報酬率突破三位數；其中，南非幣避險級別因南非與日本之間的極大利差，三年累積報酬率更高達 172.4%。值得注意的是，這種利差優勢在 1 到 3 個月等短期內差距較小，但拉長至 2 年、3 年後，時間的複利效果會讓差距顯著擴大，這正是「兩國利差」長期累積帶來的實質回饋。
投資人須特別留意：級別的選擇，應該回歸到「自己實際持有、未來要使用的貨幣」，而不是單純比較歷史報酬率的高低。如果投資人持有的是台幣，卻申購了澳幣或南非幣等非持有貨幣的級別（不論避險與否），最終換回台幣時，仍必須承擔「台幣兌該級別貨幣」的匯差風險——這段風險並不在基金公司的避險範圍內，也不會反映在基金公司公布的報酬率數字中，很容易被投資人忽略。換句話說，選級別的第一原則，是先確認「這個級別的計價貨幣，是不是我自己真正持有或需要的貨幣」，再進一步考慮要不要避險。
4. 實戰指南——我該不該選擇避險級別？
看完優缺點，回到最實際的問題：到底該選哪⼀種？答案其實沒有標準解，關鍵在於你的資⾦屬性與投資⽬標。（想了解如何找出及挑選合適的避險級別基金，請參考：外幣基金不再心驚驚：這樣選才不用擔心匯損！）
可評估選擇「避險級別」的⼈：
- 領息型/退休族：追求每⽉穩定現⾦流，無法承受匯率波動影響本⾦與配息⾦額的⼈，避險級別能讓配息更貼近資產本⾝表現，波動較⼩。
- 對匯率敏感、不想猜測匯率走勢者：如果你希望把精力專注在判斷市場趨勢（例如日本股票未來會不會漲），而不希望「賺了股價卻賠了匯差」，選擇避險級別可能有助於降低部分匯率波動帶來的干擾。
可評估選擇「⼀般∕未避險級別」的⼈：
- ⻑期投資者/追求資本利得的投資人：長期而言匯率往往呈均值回歸（或已將匯率波動視為資產配置的一環）。選擇未避險級別可以省去衍生性商品的對沖成本與追蹤誤差，完整參與市場的長期成長。
- 看好標的資產貨幣未來走升者：如果你預判標的資產貨幣未來大幅看漲（例如投資於日股、看好日圓未來將強勢升值），選擇未避險級別（如直接買日圓級別，或未避險的美元級別）才有機會參與標的資產與匯率同時有利時的收益。（更多日本不同經濟情況下的標的選擇，可參考：日本升息循環啟動，投資機會怎麼看？）
鉅亨投資策略
避險級別並非穩賺不賠！投資人應按自身需求選擇合適的基金級別
避險級別不是提高報酬的工具，而是管理匯率風險的工具。真正該不該選，取決於你想承擔的是匯率波動，還是兩地利差。它不會讓投資人完全脫離匯率風險（尤其當投資人持有的貨幣，本身不是基金的計價貨幣或避險貨幣時），也不保證長期表現一定優於原幣別。投資人在下單前，應該按照自身的風險承受程度、資金未來的用途，以及目前手上實際持有的貨幣，來選擇最合適的基金級別，而不是單純被「避險」兩個字的表面安全感所影響。
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基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
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