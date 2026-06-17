鉅亨網新聞中心 2026-06-17 16:02

受中東局勢顯著降溫、國際油價回檔，以及人工智慧（AI）與半導體板塊強勁拉動，東京股市今（17）日震盪走高。日經 225 指數 (NKY) 不僅創下連續第五個交易日上揚，更連續第三個交易日刷新歷史收盤最高紀錄。

日經 225 指數周三大漲 497.75 點，漲幅 0.72%，收在 69,902.25 點，盤中一度衝破七萬點大關，觸及 70,125.75 點的歷史新高。

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東證指數 TOPIX(TPX) 亦表現亮眼，終場上漲 22.09 點或 0.55%，收在 4,013.23 點，同樣寫下收盤新高紀錄，盤中高點則達到 4,035.32 點。

市場分析指出，美國與伊朗日前簽署旨在結束戰鬥的備忘錄，促使紐約原油期貨價格持續回落，極大緩解了市場對於通膨加劇及經濟放緩的憂慮，進而顯著提振投資人的風險偏好。

儘管部分投資人在美國聯準會（Fed）公布最新利率決策前採取觀望態度，但油價下跌與美伊和平協議的樂觀情緒，依然為大盤提供了強大的支撐，以 AI 和半導體為首的科技股，更是今日推升指數的主力，帶動日經指數盤中漲幅一度超過 700 點。

大和資產管理公司（Daiwa Asset Management）首席策略分析師 Kazunori Tatebe 表示，先前受中東局勢壓制的行業，預計將在原油價格回落後迎來反彈。