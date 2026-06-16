鉅亨網編輯林羿君 2026-06-17 06:10

美銀週二 (16 日) 公布的最新數據顯示，早在美伊局勢出現降溫跡象前，全球部分重量級投資人就已持續看好股市前景。多數受訪者認為，經濟成長與企業獲利將足以抵消因美伊數月衝突，以及原油價格飆升所帶來的升息風險。

美銀於 6 月 11 日當週，針對管理資產總額逾 5,000 億美元的機構投資人進行每月一次的「全球經理人調查」。結果顯示市場樂觀情緒不減，受訪者對經濟和企業獲利前景的預測更創下 3 個月來新高。

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不過，在步入夏季前，部分經理人仍微幅調節了多頭部位，並稍微提高了現金水位。

全球股市的表現同樣令人驚豔。日本日經 225 指數今年累計大漲逾 37%，韓國 Kospi 指數暴漲 102%，而衡量全球股市表現的 MSCI 世界指數，今年以來也累計上漲了 9% 以上。

相較之下，油價自 5 月初的波段高點以來已下挫近 30%。隨著投資人在美伊雙方達成但尚未正式公布的停火協議前重新調整布局，週二盤初原油價格在每桶 80 美元上方震盪，僅比戰前水準高出約 10 美元。

然而，油價回落對利率走向的影響，尚未反映在本次美銀的調查中。

超過半數受訪者預期，新任聯準會（Fed）主席華許本周三將維持利率不變並展現偏鷹立場，但認為未來 12 個月仍可能升息，因美伊戰事引發的物價壓力仍將持續推升通膨數據。

事實上，全球主要央行已陸續採取升息行動。日本央行週二將基準放款利率調升至 1%，創下 31 年來新高；歐洲央行上週也宣布升息一碼。此外，澳洲央行上月升息，以及市場預期英格蘭銀行後續可能進一步升息，都持續擾動全球金融市場。

通膨仍是市場首要「尾部風險」

美銀調查顯示，通膨已取代全球軍事衝突及 AI 股票泡沫，成為市場最主要的「尾端風險」（tail risk）。

美國上月名目通膨率攀升至 4.2%，創 3 年來新高，今年以來累計已大漲 1.9 個百分點。這項數據徹底澆熄了市場對聯準會降息的期待，並拖累 10 年期美債殖利率自 2 月底以來強彈 50 個基點（2 碼）。

凱投宏觀副首席全球經濟學家西蒙 · 麥克亞當（Simon MacAdam）指出，在美伊停火協議未破局且油價沒有再度飆升的前提下，美國名目通膨率很可能已在 5 月見頂。

不過，這並不意味著全球其他地區已經脫離險境。麥克亞當補充，對其他已開發經濟體而言，即便油價維持在每桶 80 美元，高通膨恐已根深蒂固，因為能源衝擊帶來的遞延效應，將抵消燃油零售價格下跌對整體通膨的直接降溫作用。

在科技股方面，投資人依然認為估值偏高。調查顯示，高達 80% 的受訪者認為全球半導體股多頭部位仍是市場最擁擠的交易，比例創下調查紀錄新高。

與此同時，「科技七巨頭」（Magnificent Seven）的相關指數本季也大漲了 15%，將其年增幅推升至 27% 左右。

僅稍高於五分之一的受訪投資人認為，目前的 AI 投資週期已步入「狂熱」（euphoria）階段，暗示價格與價值的關係已進入危險區間；然而，仍有約 56% 的經理人抱持樂觀態度，認為該領域的繁榮趨勢可望延續。

此外，由於本次調查涵蓋全球投資人，也納入了對世界盃足球賽的看法。2026 年世界盃上周已於墨西哥城開幕，由美國、墨西哥與加拿大共同主辦。

本屆賽事為史上規模最大、賽程最長的世界盃，將有 48 支球隊參賽，在 16 座城市進行 104 場比賽，並於 7 月 19 日在紐約紐澤西體育場舉行決賽。