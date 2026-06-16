鉅亨網編譯段智恆 2026-06-17 01:00

蘋果 (AAPL-US) 正規劃近年來最大規模的新產品攻勢。據《彭博》周二 (16 日) 報導，蘋果計劃於 2027 年推出搭載攝影機的 AirPods、第二代摺疊 iPhone 以及 20 周年紀念版 iPhone，藉此強化人工智慧 (AI) 與新型硬體布局，並為即將於今年 9 月接任執行長的特納斯 (John Ternus) 打造首個完整產品周期。

AirPods也要長眼睛了？蘋果傳2027年推出AI耳機(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，上述產品近月來均已進入較成熟的開發階段。蘋果目前正同步測試代號為「Bell」的 iOS 28 作業系統，預計將與這批新產品於 2027 年一同登場。市場認為，這將成為蘋果歷來規模最大的新品發布計畫之一，也是其應對 AI 競爭的重要戰略布局。

‌



AI AirPods 最快 2027 年問世 Siri 將具備「看見世界」能力

其中最受矚目的產品之一，是蘋果首款以 AI 為核心設計的 AirPods。新款耳機將內建電腦視覺攝影機，但用途並非拍照或錄影，而是作為環境感測器，將周遭畫面資訊傳送給 Siri 分析，進一步提升語音助理的理解能力。

舉例而言，使用者面對一桌食材時，可直接詢問 Siri 晚餐適合製作什麼料理；系統也可辨識周遭環境、提供導航輔助或情境提醒。這項技術屬於蘋果近年積極推動的「Visual Intelligence」視覺智慧平台，希望讓 AI 不僅能理解文字與語音，也能理解使用者所處的真實環境。

報導指出，該產品原本預計 2026 年推出，但受到蘋果 AI 開發進度落後影響而延後。除了打造更成熟的 Siri 功能外，蘋果還必須建立足以辨識現實世界物件的 AI 模型，因此開發時程有所推遲。

外觀方面，新款 AirPods 預計與現行 AirPods Pro 相似，但耳機柄內部將嵌入攝影機模組，並透過外部燈號提示周遭人士資料正在上傳至雲端進行運算，以回應隱私相關疑慮。

摺疊 iPhone 與 20 周年機型齊發 蘋果加速布局 AI 硬體生態系

除了 AI AirPods 外，蘋果也正積極擴展摺疊裝置產品線。根據報導，首款摺疊 iPhone 將於明年問世，而代號 V78 的第二代機型則規劃於 2027 年推出，顯示蘋果已將摺疊手機視為未來重要產品類別，並規劃每年更新。

同年登場的還有紀念 iPhone 問世 20 周年的新機型。代號 V73 與 V74 的兩款產品將接替 iPhone 18 Pro 系列，預計採用幾乎無邊框的全螢幕設計，搭配向機身兩側延伸的曲面玻璃，成為近年來最具代表性的 iPhone 改款之一。

硬體方面，20 周年紀念版 iPhone 與第二代摺疊 iPhone 預計搭載採用 2 奈米製程的 A21 晶片，而 2028 年高階 iPhone 則將進一步升級至 1.4 奈米製程的 A22 Pro 晶片。除主要合作夥伴台積電 (TSM-US)(2330-TW) 外，蘋果也正評估是否由英特爾 (INTC-US) 承接部分先進製程生產工作。

報導指出，蘋果 AI 硬體布局並不僅止於耳機與手機。代號 N50 的智慧眼鏡產品最快有望於 2027 年前後推出，將與 Meta(META-US) 等競爭對手正面交鋒。相較於 AirPods 的環境感測功能，智慧眼鏡將配置更高階攝影機，可直接拍攝照片與影片。

此外，蘋果也曾研究可佩戴於衣物或項鍊上的 AI 裝置，希望進一步擴展 AI 穿戴設備版圖。