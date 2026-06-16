鉅亨網編譯段智恆 2026-06-16 23:36

美國總統川普周二 (16 日) 表示，他不排除將美國與伊朗最新達成的協議內容提交國會審查。隨著兩黨議員陸續對協議細節表達關切，白宮正面臨要求提高透明度的壓力。

川普是在法國出席七大工業國集團 (G7) 峰會期間，與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德 (Mohammed bin Zayed Al Nahyan) 會晤前作出上述表態。他表示，不介意將雙方簽署的諒解備忘錄 (MOU) 送交國會檢視，但未透露具體時間表。

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川普半開玩笑地說：「我想把協議送到國會，然後告訴他們『你們不該批准它』，結果他們反而會批准。」相關協議框架已於上周日以數位形式簽署，目標是終結自今年 2 月以來持續升溫的美伊衝突。

根據目前公開資訊，初步協議內容包括將美伊停火延長 60 天，並建立未來就伊朗核計畫及其他爭議議題展開談判的框架。不過完整文本尚未公布。川普先前表示，將於本周五 (19 日) 公開更多協議細節。

儘管市場普遍歡迎美伊關係出現緩和跡象，但國會反應相對保留。參議院共和黨領袖圖恩 (John Thune) 周二表示，他尚未收到任何有關協議內容的國會簡報通知。

共和黨重量級參議員葛蘭姆 (Lindsey Graham) 則表示，若協議能促使荷姆茲海峽重新開放，對全球能源供應與經濟活動將具有正面意義，但國會應有機會參與審查程序。

葛蘭姆指出，他擔憂伊朗方面對協議內容的描述，與美國談判團隊說法並不完全一致。他強調，根據美國法律，任何涉及伊朗核問題的協議都應提交國會審查與表決，並呼籲副總統范斯 (JD Vance) 及談判團隊親自向國會說明最終版本內容。

對於葛蘭姆的批評，川普周二則以玩笑方式回應稱：「我得和 Lindsay 談談，他可能會有大麻煩。」

另一方面，范斯本周一接受《CNBC》訪問時坦言，協議仍有許多重要細節尚待敲定。他表示，目前兩大核心目標包括重新開放荷姆茲海峽，以及確保伊朗承諾不發展核武。川普多次強調，阻止伊朗取得核武器始終是美方最重要的戰略目標之一。

雙方預計於本周五在瑞士日內瓦舉行正式簽署儀式。川普周二也表示，荷姆茲海峽已開始恢復部分航運活動。