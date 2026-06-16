鉅亨網新聞中心 2026-06-16 12:21

【鉅亨會員獨家邀約】2026台股新格局，野村投信全台巡迴「主動式ETF」特邀講座

2026 年下半場，台股正進入一個全新的格局。當 AI 產業從夢想走向現實、全球資金流向重新洗牌，投資大眾最關心的問題不再只是「買什麼」，而是「如何主動應對波動」。如果您還停留在傳統的被動存股，可能會錯過轉瞬即逝的動能。現在，是時候升級您的投資配備，迎接「主動式 ETF」的新時代！

本次北中南三地講座，特別邀請到：野村投信投資策略部主管 - 樓克望、野村投信投資策略部副總經理 - 但漢遠、基金經理人 - 游景德、財經主持人 - 詹璇依，帶您全方位解構台股新契機。

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講座場次

6/23( 二) 高雄日航酒店 3F 宴會廳 ABC (高雄市前鎮區林森四路 268 號)

高雄日航酒店 3F 宴會廳 ABC (高雄市前鎮區林森四路 268 號) 6/24( 三) 台中林酒店 6F 海洋廳 (臺中市西屯區朝富路 99 號)

台中林酒店 6F 海洋廳 (臺中市西屯區朝富路 99 號) 6/25(四) 台北集思台大會議中心 B1 國際會議廳 (臺北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1)

講座亮點

撥開 2026 下半年台股迷霧，以宏觀視野預判全球資金的下一個拐點。

告別被動等待，運用主動式 ETF 的靈活基因，在市場波動中主動「追浪」。

升級存股思維，透過專業操盤大腦，主動捕捉台股成長浪潮的真實含金量。

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