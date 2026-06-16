1995年來首見！日本央行一如預期升息1碼至1% 總裁住院將由內田真一代班主持記者會
鉅亨網編譯陳韋廷
日本央行 (BOJ) 週二 (16 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，決議將基準利率從 0.75% 上調 25 個基點至 1.00%，創下自 1995 年以來、即時隔 31 年的利率最高水準，這標誌著日本正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策，轉向傳統通膨遏制路徑。
本次會議備受矚目的變數在於 BOJ 總裁植田和男因肝囊腫感染住院接受兩週治療，自 1998 年現行決策機制建立以來，BOJ 總裁首次缺席利率會議。他僅以書面提交意見而未參與投票，會議由副總裁冰見野良三代為主持，另一名副總裁內田真一則將在於台灣時間週二下午 2 點 30 分召開記者會解讀政策立場。
儘管內田真一過往被視為決策委員會中的鴿派代表，但市場普遍預期他將釋放偏鷹信號以支撐疲弱日元。
推升此次升息主因包括：日本 5 月批發物價年漲 6.3%，創三年最快增速、日元兌美元徘徊 160 低位加劇進口成本膨脹，加上勞動市場緊俏引發的工資—物價螺旋壓力。
瑞穗總研經濟學家預估，BOJ 今年下半年恐在第四季再升息至 1.25%，但官員透露目前無意連續激進升息，中東局勢對經濟衝擊仍存不確定性。
值得注意的是，本次會議同步檢討購債計畫。BOJ 打算在 2027 財年起暫停進一步縮減國債購買規模，改以每月固定約 2.1 兆日元續購，在升息的同時避免債市劇烈震盪。
分析人士提醒，內田真一正面臨兩難，過度鷹派恐引發市場對緊縮過快的疑慮，過於謹慎則可能再掀日元拋售。投資人將密切關注內田下午對後續升息時間及縮表新框架的表述，以研判日元資產走勢。
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