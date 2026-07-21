鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 15:19

星展銀行今 (21) 日舉辦 115 年第三季投資及經濟展望說明會，針對全球貨幣政策與外匯市場，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉指出，全球正進入一個「稀缺的時代」，在財政政策、地緣政治與保護主義交織下，美國經濟展現強勁韌性，這將迫使聯準會（Fed）維持較為鷹派的政策立場，預期聯邦基金利率在 115 年至 116 年間將維持於 3.75% 的高水準不變，美國經濟支撐表現相對優於歐元區等主要經濟體，美元在第三季可能溫和走升。至於日元，他認為其疲軟態勢恐延續更久，有機會最低觸及 170。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。（鉅亨網記者張韶雯攝）

美國經濟展現強韌 進入「稀缺資產」新時代

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陳昱嘉表示，在消費支出、能源出口與投資動能的支撐下，美國經濟展現出強大韌性。特別是川普所提倡的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）預期將進一步提振市場信心，並帶動大規模資本支出成長。 然而，全球格局已發生結構性轉變。

陳昱嘉指出，過去全球處於低通膨、低利率的同步環境，但自 2022 年後，世界已轉向「稀缺時代」。在這個新格局中，財政政策持續干擾貨幣政策，地緣政治的不確定性與各國採行的保護主義，導致大宗商品供應不足，使得通膨風險具備高度黏性。

Fed 立場轉趨鷹派 利率高點恐延續至 2027 年

針對市場關心的利率節奏，陳昱嘉分析，強勁的數據與居高不下的通膨，可能促使 Fed 將利率維持在較高水準。他認為 Fed 目前傾向透過鷹派言論「買時間」，藉由金融環境適度緊縮，來觀察通膨與油價降溫的實質進度，以避免立即升息帶來的衝擊。

星展集團預期 Fed 的政策立場將比先前市場預期的更為鷹派，並預測 2026 年與 2027 年利率將穩定於 3.75%。值得注意的是，美債發行量持續攀升，甚至部分年份超過 GDP 的成長規模。陳昱嘉警示，這導致政府公債正在逐漸失去其傳統的避險與分散風險功能，投資人需做好應對結構性通膨與央行鷹派立場的準備。

美元溫和走升 日元與歐系貨幣面臨挑戰

在外匯市場方面，美伊衝突引發的總體經濟新格局，使美國經濟表現相對優於歐元區等主要經濟體，這將支撐美元在第三季可能溫和走升。相較之下，歐元與英鎊因地理位置更容易受到能源價格上漲衝擊，表現預期將落後美元。