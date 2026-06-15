鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-15 20:33

摩根大通歐洲、中東與非洲地區 (EMEA) 首席市場策略師 Karen Ward 最新指出，隨著美伊協議逐步明朗，全球油價有望顯著回落，甚至可能跌至每桶 70 美元，這將為近期受地緣政治干擾的全球股市注入強勁動力，推動市場漲勢進一步擴散。

Ward 表示，協議一旦生效，不僅將解凍伊朗海外資產，還會釋放大量原油供應，OPEC 內部凝聚力減弱，波斯灣國家也可能趁高價變現庫存，進一步壓低油價。

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她並強調，這種供給增加不僅止於伊朗，「潛在供應來源比想像中多元」。油價走跌將緩解通膨壓力，並可能促使各國央行重新考慮貨幣政策方向。

值得注意的是，歐洲央行 (ECB) 上週才剛宣布升息 25 個基點以抑制物價，市場氛圍仍偏謹慎。

她認為，自去年展開的族群與區域輪動行情，早在 2 月 27 日便因地緣風險而停滯，「市場並未無視伊朗衝突，而是敘事邏輯已改變」，如今隨著協議即將於週五 (19 日) 簽署，輪動行情可望重啟，漲勢將更趨廣泛。

她也提到，中國作為荷姆茲海峽石油最大買家，在自身經濟疲弱的背景下，不會容許航道長期受阻，而伊朗石油從黑市轉入官方渠道，也將加速油價下行。布蘭特期油價格週一 (15 日) 一度重挫 5%，跌破每桶 83 美元。