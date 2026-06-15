鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在法國埃維昂萊班舉行的 G7 峰會前夕，美國總統川普再次向法國祭出關稅威脅。川普在周日 (14 日) 接受《紐約郵報》專訪時表示，他已直接要求法國總統馬克宏廢除針對美國科技巨頭的「數位服務稅」(DST)，否則美國將對所有法國進口的葡萄酒及香檳徵收 100% 的懲罰性關稅。
這項引發爭議的稅項俗稱「GAFAM 稅」，法國自 2019 年起正式實施，針對 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 及蘋果 (AAPL-US) 等全球科技巨頭在法國境內產生的收入徵收 3% 的稅款
。川普政府長期抨擊該稅種具有歧視性，實質上是在針對美國企業。根據法國財政部數據，這一稅項去年為法國帶來約 7 億美元的稅收收入。
川普此次表態直接打破了愛麗舍宮上周關於「美法兩國已悄然解決爭端」的說法。川普強調，如果法國不取消這項稅收，他將「別無選擇」，只能透過關稅手段進行報復。
對法國而言，這是一個沉重的經濟籌碼，因為美國市場占法國葡萄酒全球銷售額的約五分之一，年銷售額超過 20 億美元，是法國葡萄酒業最重要的海外市場之一。
在數位稅議題上，法國在盟友中顯得日益孤立。加拿大已在 2025 年擱置其數位稅計畫，義大利據報也在考慮廢除相關稅收，目前僅有英國在與美國的現行貿易框架下保留該稅項。與此同時，法國國內也面臨壓力，國民議會曾提議將稅率翻倍至 6% 甚至 15%，但因擔心招致美國「不成比例」的報復，最終遭法國內閣否決。