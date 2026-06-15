鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-15 19:30

在法國埃維昂萊班舉行的 G7 峰會前夕，美國總統川普再次向法國祭出關稅威脅。川普在周日 (14 日) 接受《紐約郵報》專訪時表示，他已直接要求法國總統馬克宏廢除針對美國科技巨頭的「數位服務稅」(DST)，否則美國將對所有法國進口的葡萄酒及香檳徵收 100% 的懲罰性關稅。

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。川普政府長期抨擊該稅種具有歧視性，實質上是在針對美國企業。根據法國財政部數據，這一稅項去年為法國帶來約 7 億美元的稅收收入。

川普此次表態直接打破了愛麗舍宮上周關於「美法兩國已悄然解決爭端」的說法。川普強調，如果法國不取消這項稅收，他將「別無選擇」，只能透過關稅手段進行報復。

對法國而言，這是一個沉重的經濟籌碼，因為美國市場占法國葡萄酒全球銷售額的約五分之一，年銷售額超過 20 億美元，是法國葡萄酒業最重要的海外市場之一。