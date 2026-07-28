鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 12:16

中東地緣政治與油價波動牽動全球市場敏感神經，美股周一呈現漲跌互見格局，道瓊指數收高逾 262 點，但晶片股受壓使費半指數回檔，隨後台股今 (28) 日盤勢大跌 1800 餘點，摜破 42K 大關。歐洲央行維持利率不變並保留升息空間，富達國際指出，人工智慧浪潮帶動龐大基礎建設與資本支出需求，將推升均衡實質利率，未來十年全球利率可能高於過去超低水準，投資配置應回歸基本面穩健的優質企業。

近期中東地緣政治風險升溫推升油價，帶動通膨憂慮再起，美債殖利率同步走高。歐洲方面，歐洲央行維持利率不變，但表示將密切關注能源價格衝擊，市場解讀其仍保留進一步升息空間，使貨幣政策前景再度成為投資焦點。美股週一漲跌互見，美國與伊朗暫停相互攻擊，帶動國際油價大幅回落，舒緩市場對通膨與升息的擔憂，道瓊終場收漲逾 262 點。

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不過，中國半導體產業傳技術突破，晶片股全面承壓，拖累費半指數收黑 2.23%，那斯達克指數連續第 4 個交易日走低，標普 500 指數則在平盤附近震盪後小幅收高。在美股之後，台股今 28 日盤勢大跌 1800 餘點，摜破 42K 大關。

7 月 27 日美股道瓊指數上漲 262.8281 點，收 52210.0781 點。納斯達克指數下跌 43.738 點，收 24932.082 點。標普 500 指數上漲 1.2002 點，收 7413.1801 點。費城半導體指數下跌 264.0102 點，收 11554.8798 點。恐慌指數上漲 0.0901 點，收 18.67 點。

市場焦點方面，歐洲央行上週如市場預期維持利率不變，但總裁拉加德強調，央行將密切關注未來數週的經濟與通膨數據，不排除在必要時進一步升息。雖然歐元區 6 月通膨放緩至 2.8%，且核心物價壓力目前仍相對受控，但拉加德指出通膨風險仍偏向上行，市場因此持續押注 9 月可能重啟升息循環。通膨上行的主要力道來自中東局勢進一步升溫，上週葉門胡塞組織揚言封鎖紅海航運通道，牽動市場對原油供應與運輸風險的憂慮，推升國際油價走高。

富達國際指出，人工智慧時代下，長期利率可能高於過去 10 年。市場普遍認為，人工智慧帶來的生產力提升有助於壓抑通膨，進而創造更多降息空間。然而，AI 對利率的影響並非單純的通縮故事，除了提升生產效率外，AI 也將帶動資料中心、晶片、電網及軟體基礎建設等龐大投資需求，推升資金需求與經濟潛在成長率，進而提高均衡實質利率。

富達國際表示，利率未必重返超低檔，貨幣政策空間可能受限，AI 帶來的生產力提升與投資需求，將使未來 10 年全球利率呈現中性至略為上升趨勢，意味著整體利率可能高於疫情前的超低利率環境。對央行而言，即使通膨逐步回落，降息幅度與速度也未必如過去幾次循環顯著，對投資人而言，較高的利率水準可能成為新常態，資產配置也需更重視能夠受惠於人工智慧資本支出與經濟成長的投資機會。