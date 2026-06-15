川普赴法國出席G7峰會！AI、俄烏與伊朗成焦點 專家：恐爆火藥味衝突

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-15 12:00

美國與伊朗宣布達成協議，終結這場令全球政治與經濟動盪不安的中東戰爭。消息公布後，美國總統川普隨即啟程前往法國，出席一年一度的 G7 峰會。

川普赴法國出席G7峰會。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，為期三天的 G7 峰會自本週一（15 日）起登場，地點選在法國東部與瑞士接壤、日內瓦湖畔的埃維昂萊班（Évian-les-Bains）。

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川普表示，他將在出席一場週日晚間於白宮南草坪舉行的綜合格鬥賽事後「立即」動身赴法。這場 UFC 賽事恰逢川普 80 歲生日。

法國自今年一月起接任 G7 輪值主席國，總統馬克宏表達了希望本次峰會聚焦縮減縮小不平等、推動多邊主義，同時應對升溫的貿易與地緣政治緊張局勢。

然而，這些目標與川普所堅持的「美國優先」路線存在根本矛盾。川普任內大規模加徵關稅、公開批評多國領袖，並發動戰爭。

此外，根據世界銀行（World Bank）的基尼指數（Gini index），美國的不平等程度已高於除土耳其以外的所有歐洲國家，且接近歷史最高水準。

在外交層面，川普第二任期內與傳統盟友的關係更形疏遠，更多次揚言考慮退出美歐共同防衛核心北約（NATO）。

除中東局勢外，與會領袖亦預計將就俄羅斯持續進行的烏克蘭戰事交換意見。加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國及歐盟，還將共同討論 AI、網路安全及打擊有組織犯罪等議題。

戰略與國際研究中心地緣政治暨外交政策部門主任 Victor Cha 預判，AI 議題上恐將出現「真正的火花」。歐洲力求對科技巨頭加強監管，並從能源與環保角度約束 AI 發展；川普政府則一貫反對對這一新興產業進行強力管制。

值得關注的是，馬克宏已邀請 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）出席 G7 並參與領袖會談，Anthropic 與 Google)(GOOGL-US) 的高層據報也將與會。

Cha 分析，川普此行可能面對一群意圖反制美國的與會領袖。他說：「即使在相對有利的情況下，川普進入 G7 會議時，歐洲國家對他過去談論歐洲的方式並不欣賞，在議程還有這麼多其他議題的情況下，我相信這次會是一場非常坦率、直接且充滿火藥味的對話。」

然而，所有議程都可能因美伊停火協議而退居其次。巴基斯坦總理謝里夫宣布，雙方已達成協議，即刻在包括黎巴嫩在內的所有戰線停止軍事行動。