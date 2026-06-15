鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-15 09:56

據英國《衛報》報導，英國首相施凱爾證實，英國武裝部隊 14 日（周日）凌晨在英吉利海峽攔截了一艘屬於俄羅斯「影子艦隊」船隻。

不光法國攔截！英國也攔截俄羅斯「影子艦隊」船隻了。（圖：Shutterstock）

施凱爾在一份聲明中聲說：「此次行動再次打擊了俄羅斯，並向那些助長普丁在烏克蘭發動的戰爭的人發出警告──他們無處遁形。」

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「我要向所有參與行動的人員致敬，包括那些全天候、全年無休守護國家安全的武裝部隊官兵和執法人員。」他寫道。

英國國防部表示，在一項為期六小時的行動中，英國皇家海軍陸戰隊突擊隊員與國家打擊犯罪局（NCA）受過專門訓練的執法人員，登上了這艘受制裁油輪，這是英方首次主導此類行動。

涉事船隻「斯邁托斯號」（Smyrtos）將被暫時轉移至英格蘭南海岸外的一個錨地，接受監測，以防範出現任何環境或安全方面的隱患。

英國國防部說，此次行動得到了海上航空大隊飛機支援，包括「契努克」直升機、「灰背隼」Mk4 直升機和「野貓」直升機，以及英國皇家空軍一架 P-8 巡邏機、英國海軍「薩瑟蘭號」軍艦和「萊德伯里號」軍艦配合。

長期以來，西方國家指控俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」。除俄羅斯外，委內瑞拉、伊朗也被指控利用此類船隊出口石油。

歐盟已通過一批對俄制裁方案，包括對制裁「影子艦隊」船隻，禁止其停靠歐盟港口，停止提供相關海事服務。

法國總統馬克宏 6 月 1 日曾在社交媒體 X 平台上發文，稱法國海軍已登上一艘正從俄羅斯駛出、且受到國際制裁的油輪。