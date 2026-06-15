鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-15 11:09

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於週日（14 日）分別與美國總統川普進行電話會談，川普同日迎來 80 歲生日，烏克蘭戰事持續成為本週 G7 峰會前夕的外交焦點。與此同時，俄烏戰事仍在持續。

普丁與澤倫斯基同日通話川普！烏克蘭戰爭成G7峰會前外交焦點

根據《CNBC》報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）向媒體透露，普丁與川普的通話時間近一小時。

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關於烏克蘭問題，烏沙科夫表示，川普在通話中強調終止敵對行動的必要性，並表示願意在即將召開的 G7 峰會上向歐洲盟友及烏克蘭施壓，推動停火進程。

烏沙科夫引述川普的說法指出，烏克蘭近期對俄羅斯平民目標的襲擊使和平談判更加複雜，並稱迅速終結這場戰爭將有助於開啟「美俄關係全新局面」。不過，白宮目前尚未就上述通話內容發表評論或確認相關說法。

烏沙科夫表示，川普還說，若能迅速結束這場戰爭，將可能為「美俄關係開啟一種真正全新的高品質階段」。

對此，普丁則主張烏克蘭對俄羅斯民用基礎設施的攻擊，並不會改變戰場上的局勢，並放話若澤倫斯基希望與其會面，「讓他來莫斯科」。

烏沙科夫另透露，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）預計近期將訪問俄羅斯。此外，雙方也就伊朗問題交換意見，川普表示美伊協議即將達成，並期待相關談判結果能在當天公開。

另一方面，澤倫斯基在 Telegram 發文，形容與川普的通話「非常愉快」，除向川普祝賀生日外，他感謝美方持續支持烏克蘭，並表示雙方討論了「當下有助推進和平的方向」，同時告知川普烏軍在東部前線的陣地已有所鞏固與改善。

澤倫斯基表示：「我們同意在 G7 峰會期間的會面中進一步討論」。

俄烏戰場衝突未歇、英國扣押俄羅斯「影子船隊」油輪

外交接觸之際，戰場上的衝突仍持續不斷。

俄羅斯奧廖爾州州長 Andrei Klychkov 表示，烏克蘭無人機於週日凌晨攻擊當地一棟住宅大樓，造成 1 死 9 傷；另有一架無人機於當天稍晚在俄羅斯布良斯克州造成 1 人死亡。

此外，烏克蘭另一波無人機攻擊命中距烏克蘭邊境約 700 公里的俄羅斯雅羅斯拉夫爾州燃料儲存設施，引發火災。

澤倫斯基表示，該目標為「對入侵者具有重要戰略意義的石油設施」。近幾個月來，烏克蘭持續加大對俄羅斯油氣基礎設施的打擊力度，認為此舉可切斷俄方侵略行動的資金來源。

在海上，英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布，英國海軍已在英吉利海峽登上並扣押一艘名為「Smyrtos 號」的受制裁油輪。該船被懷疑屬於俄羅斯用於規避與烏克蘭戰爭相關制裁的「影子艦隊」。

英國國防部稱，這是英國首次主導執行此類行動，並與法國當局協同進行。施凱爾強調：「這次行動對俄羅斯又是一記打擊，也提醒那些為普丁在烏克蘭戰爭提供資金的人，他們無法隱藏自己。」

在與川普與澤倫斯基通話之際，川普正準備在週日晚間於白宮草坪舉辦一場 UFC 格鬥賽，以慶祝其生日。