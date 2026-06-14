Anthropic IPO添變數？遭美國政府限制AI模型出口 Fable 5、Mythos 5海外停用
鉅亨網編譯莊閔棻
美國政府以國家安全為由，要求人工智慧（AI）新創 Anthropic 暫停 Fable 5 與 Mythos 5 兩款模型的境外訪問權限，此舉恐衝擊該公司年底首次公開募股（IPO）計畫。
根據《華爾街日報》報導， Anthropic 已依照美國政府最新出口管制指令，全面暫停境外用戶對其 Fable 5 與 Mythos 5 兩款先進 AI 模型的存取權限。
事件導火線來自 Anthropic 最大投資方暨雲端運算合作夥伴亞馬遜 (AMZN-US) 。據報導，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）率先示警，其公司研究人員發現，可透過特定提示詞誘導 Fable 5 提供可能協助網路攻擊的資訊。
這項安全疑慮隨即引發白宮及安全官員的高度關注，並展開正式審查。官員其後要求 Anthropic 修補相關漏洞，或限制模型的對外訪問管道。
儘管外界擔憂此舉可能阻礙 AI 領域的創新發展，川普政府仍拍板核准上述限制措施。政府認定，對境外政府、企業及個人實施存取限制，是當前降低潛在風險最直接有效的途徑。
對此，Anthropic 表示配合指令執行，但同時強調，所發現的漏洞性質相對基礎，且類似功能已存在於其他公開可用的 AI 模型之中。
分析指出，此次事件來得並不是時候。Anthropic 正積極籌備今年稍晚的 IPO，政府的強制干預可能為其上市之路增添變數。
Anthropic 以旗下 Claude 系列模型聞名，廣受企業用戶與軟體開發者青睞，已躋身全球頂尖 AI 新創之列。
然而，此次限制措施也可能讓 OpenAI 等競爭對手坐收漁利，在 Anthropic 努力爭取恢復存取權限的空窗期，部分客戶或將轉投其他替代方案。
這起事件亦揭示了 Anthropic 與川普政府之間日趨緊繃的關係。美國官員多次對該公司管控強大 AI 系統風險的能力表示質疑，Anthropic 則持續反駁其模型對國家安全構成特殊威脅的論斷。
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