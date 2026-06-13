鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-13 21:00

Meta祖克柏坦承AI轉型「出錯」！重申今年不再裁員。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，在備忘錄中，祖克柏描述了 AI 的快速發展以及這項技術繁榮帶來的挑戰。

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他直言：「鑒於這些變革的複雜性，我們犯了錯誤，而且幾乎可以肯定還會再犯更多錯誤。」

祖克柏同時強調，在後續的組織調整上，他將「盡可能提供穩定性」。祖克柏重申 Meta 預期今年不會再進行全公司的大規模裁員。

不過，面對外界對未來走向的不確定性，祖克柏措辭謹慎：「我不想過度承諾，因為世界正以我們無法掌控的方式在改變。」

Meta 今年在 AI 領域的投入規模驚人。今年 4 月，公司已將全年資本支出預測上調至 1,250 億至 1,450 億美元之間。

這場豪賭背後，是一場劇烈的人事重組。祖克柏指出，在 Meta 於 5 月進行大規模組織重整後，公司將嘗試為那些被重新分派至 AI 模型訓練工作的員工尋找新的職務。當時 Meta 裁減了全球約 10% 的員工，並將 7,000 名員工轉調至與 AI 工作流程相關的新計畫。

他表示：「透過為員工創造重要的新職位，我們也得以縮減部分團隊規模，因為即使某些地方的調整出現錯誤，我們仍可以將部分員工再調回原本的崗位。」

備忘錄中，祖克柏也正面回應了外界對於主管管理幅度過寬的批評，並計畫縮減這種管理模式。

據報導，Meta 新成立的「應用 AI 工程」部門採取較為扁平化的組織架構，每名主管平均管理多達 50 名員工，管理者與個別貢獻者的比例高達 1 比 50。