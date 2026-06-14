鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 18:20

在本週一場面向數千名員工的內部直播會議上，一名與會者就情緒失控，罵髒話打斷演講，並要求在場人員向某位 AI 主管轉達批評，直指對方是「混蛋」（A Piece Of Shit），將公司內部長期積壓的不滿，攤在眾目睽睽之下。

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內部人士分析，此事件折射出 Meta 新成立的「應用 AI 部門」（Applied AI）中普遍瀰漫的憤怒與幻滅感。

為支持 Meta 超級智慧實驗室的研究人員，Meta 於今年 3 月成立「應用 AI 部門」，目前編制約 6,500 名工程師與產品經理。然而，其中許多人幾乎都是在毫無預警的情況下被強制調派，引發不滿。

除此之外，今年 5 月，Meta 更是以推動 AI 轉型為由裁減約 8,000 名員工，另有約 7,000 人被轉入新的 AI 相關專案，數據中心工程、Instagram 等多個部門員工均反映工作壓力與任務量顯著攀升。

與此同時，一項爭議性的內部監控計畫更在員工間掀起軒然大波。該計畫透過記錄美國員工的滑鼠點擊、鍵盤輸入與螢幕操作，為 AI 智慧代理程式蒐集訓練資料。

對此，逾 1,600 名員工聯署請願，要求公司立即叫停。目前 Meta 已在壓力下小幅縮減計畫規模，但爭議並未平息。

分析認為，「應用 AI 部門」員工的核心不滿，並非針對公司的 AI 戰略方向，而是任務性質的根本轉變，以及過渡方式的簡單粗暴。

被強制調職的工程師，如今的主要工作是生成謎題、撰寫程式挑戰題及完成評估任務，用於測試 AI 模型的可靠性。對於此前習慣產品開發、功能上線與創意協作的工程師而言，這種轉變被普遍視為職涯上的降級。

一名在職員工表示：「你突然就失去了人生目標，幾乎不與任何人交流，每週只是機械地重複這些任務。」另一名員工則說得更直白：「大多數人覺得這種工作讓人喘不過氣。」

組織結構的過度扁平化更是雪上加霜。據報導，部分團隊中每位主管平均須直接管理多達 50 名員工，導致員工普遍缺乏支援，晉升路徑模糊，也鮮少有機會獲得上級關注。

面對日益激化的內部矛盾，Meta 高層接連出面回應。

Instagram 首席產品長考克斯（Chris Cox）在全員會議上坦承，過去幾個月對員工而言是「艱難」且「殘酷」的歷程，並以生動比喻描述員工處境：「在冰雹中跑馬拉松，中途還要換隊友，旁邊還一直有人錄影」。

他也對 AI 本身做出罕見的冷靜評價：「它既不是神，也不是魔。它既沒你想的那麼好，也沒你想的那麼糟。」

祖克柏則在內部備忘錄中更直接表態：「鑑於這些調整的複雜性，我們犯了錯誤。」

他承諾將提供「盡可能多的穩定性」，宣布計劃於 7 月舉辦大規模駭客松（Hackathon），並著手調整「應用 AI 部門」的管理架構。

根據《路透》報導，祖克柏同時表示，預計今年不會再進行全公司範圍的裁員。

分析指出，對 Meta 而言，此輪重組的代價遠不止士氣低落。工程人才是 AI 競賽中最稀缺的資源，若核心員工持續感到被邊緣化，人才流失風險將在關鍵時刻釀成難以彌補的損失。