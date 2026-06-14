鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 13:20

華爾街著名市場策略師、被譽為「華爾街神算子」的 Tom Lee 對以太幣（ETH）前景極度看好，預測其長期價格將達 62,000 至 250,000 美元，漲幅最高可達 14,870%。

根據《The Motley Fool》報導，知名加密貨幣研究機構 Fundstrat 的創辦人、加密礦業公司 BitMine(BMNR-US) 董事長 Tom Lee 一直以來在加密貨幣市場都因精準預測而出名。

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2017 年比特幣僅在 2,600 美元左右時，他便建議投資人進場，並預言將上看 2 萬至 5 萬美元，事後均一一應驗。

起初，Tom Lee 並沒有那麼看好以太幣，但他在 2024 年底開始轉而推薦投資以太幣，並帶領 Bitmine 建立以太幣儲備，大舉增持以太幣。

如今，Bitmine 持有約 554 萬枚以太幣，約占以太幣流通供應量的 4.6%，使其成為全球持有以太幣數量最多的企業。

儘管以太幣自 2024 年底迄今已腰斬約 50%，Tom Lee 仍堅持看法，稱此波下跌是「血洗式買點」，Bitmine 也持續在本月積極加碼。

Tom Lee 對以太幣的核心目標價為 22,000 美元，而這一預測是直接建立在他對比特幣將升至 250,000 美元的預期之上。

他認為，加密貨幣正逐步獲得機構投資人的廣泛採用，尤其是比特幣與以太幣這類「藍籌級」加密資產，將成為推動這波漲勢的主要力量。

今年稍早，Tom Lee 甚至給出了更積極的長期預測，認為以太幣最終有機會上漲至 62,000 至 250,000 美元之間，即或還有 14,870% 的上漲空間。

他相信，隨著具自主決策能力的 AI 代理逐漸接手更多經濟活動與交易流程，這些系統將需要一個公開、中立且安全的區塊鏈網路來執行：身分驗證、交易驗證與機器與機器之間的即時支付。

Tom Lee 認為，隨著越來越多去中心化金融應用與 AI 代理應用建立在以太坊上，其生態系統規模將持續擴大。

相較於比特幣，以太坊在技術面與生態面均具備長期競爭優勢。以太坊於 2022 年完成「合併」升級，從耗能的工作量證明（PoW）機制轉型為權益證明（PoS）機制，並支援智慧合約與質押功能，目前擁有近 3.2 萬名活躍開發者，是全球最大的區塊鏈開發者生態系。