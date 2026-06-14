鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-14 11:00

距離宣布重返企業第一線、共同創辦人工智慧 (AI) 新創 Prometheus 僅七個月之後，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 首度談到再次擔任執行長的感受。

當其他CEO因AI浪潮退休...貝佐斯為何重返前線？ (圖:Shutterstock)

現年 62 歲的貝佐斯日前受訪時表示，與共同創辦人 Vik Bajaj 共同擔任執行長 (co-CEO) 是一種「第二類型的快樂(Type 2 fun)」。

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他說：「那種快樂是當你爬完一座山後，回頭才發現『天啊，爬這座山真的很有趣』。」

Prometheus 專注於開發能執行實體任務的 AI 模型，目前的重點項目之一是協助工程師更快速、更有效率開發實體產品。這也是貝佐斯自 2021 年卸下亞馬遜執行長職務以來，首度重返正式的營運管理崗位。

貝佐斯在 1994 年創立亞馬遜，並於 2000 年創辦太空公司藍色起源 (Blue Origin)。他表示，目前仍持續參與並提供這兩家公司以及 Prometheus 的相關工作。

他說：「這是一份苦差事，但也是一份值得投入的苦差事。Prometheus 占據了我大部分時間。我也花很多時間在藍色起源上，同時也投入大量時間在亞馬遜的 AI 業務。共同主軸幾乎都是 AI。」

成立七個月再募 120 億美元

Prometheus 成立時曾獲得 62 億美元資金支持，該公司周四宣布完成新一輪 120 億美元募資，帶動估值攀升至 410 億美元。

貝佐斯表示，他與共同執行長 Vik Bajaj 之間幾乎沒有明確分工。Bajaj 目前也是史丹佛大學醫學院 (Stanford University School of Medicine) 放射學兼任教授，並擁有多次生命科學企業創業經驗。

貝佐斯說：「我們每天都會交談好幾次。幾乎所有決策都是一起參與。不是那種『你負責這半邊公司，我負責另一半』的模式。我們幾乎形影不離，兩個人都什麼事情都做。」

當其他 CEO 因 AI 退場 貝佐斯卻選擇回歸

在某種程度上，貝佐斯的決定與近一年企業界趨勢背道而馳。許多知名企業執行長近期陸續宣布退休，並坦言 AI 浪潮是主因，認為應由新世代領導人主導下一階段轉型。

舉例來說，沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 前執行長 Doug McMillon 去年底曾說：「AI 帶來的下一波轉型，我可以啟動，但未必能完成。當我開始看見代理型電商 (Agentic Commerce) 以及 AI 購物願景後，我意識到未來幾年的變化太大，因此認為現在是交棒的最佳時機。」

「不能坐在場邊看」

貝佐斯則抱持完全不同看法。他表示，自己最初只是以投資人身分參與 Prometheus，但當他看到技術發展速度與未來潛力後，最終決定親自下場。