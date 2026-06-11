貝佐斯大膽預言：AI不會引發大規模失業 反而迎來多重黃金時代
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）(AMZN-US) 創始人貝佐斯在接受採訪時駁斥了人工智慧（AI）將造成大規模失業的預測，他認為這項技術反而會迎來多重黃金時代。
據英國《金融時報》11 日（周四）報導，貝佐斯表示，他斥資 410 億美元成立的全新 AI 實驗室「普羅米修斯」（Prometheus），將藉助 AI 技術推動製造業與工程領域變革。
自 2021 年貝索斯卸任亞馬遜執行長後，這是他首次執掌新企業。
他在闡述「普羅米修斯」實驗室的發展願景時，回擊了有關 AI 會重創就業市場的警示言論。「那些倉促斷定所有崗位都會消失的人…… 我認為他們的觀點是錯的。」他說。
貝佐斯押注 AI 將為他旗下龐大商業版圖賦能，業務涵蓋太空探索、機器人技術、物流配送、雲端運算、壽命延長研究等領域。
他表示：「如今我經手的所有項目，幾乎都與 AI 有關。」
「當下我們正身處多重黃金時代之中，AI 領域無疑是其中之一…… 太空探索、生物技術等領域同樣如此。」貝佐斯稱，「未來十年，一系列顛覆性突破將會接連湧現。」
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