SpaceX躍成科技巨頭 馬斯克19年前狂言 如今市場買單
鉅亨網編譯陳又嘉
美國商業雜誌《Inc.》在 2007 年將馬斯克 (Elon Musk) 評選為「年度企業家」時，他曾說出一句令人意外的話。
當被問到未來是否會聘請其他人來經營 SpaceX(SPCX-US) 時，他停頓了一下，然後回答：「這樣說或許有些狂妄，但我還沒遇過有人能做到這件事。」
19 年後的今天，馬斯克以一家市值 1.77 兆美元公司的執行長身分，敲響那斯達克開市鐘。這項里程碑也讓他成為全球首位「兆美元富豪」。
這句話其實充分展現了他的管理哲學。在領導 SpaceX 期間，馬斯克從未將最困難的決策交給別人。2007 年時，他同時擔任公司執行長與首席火箭設計師，並親自審核公司每一位新進員工。當時 SpaceX 每個月約新增 11 名員工。
在忙著面試求職者與會見摩根士丹利銀行家之餘，他還同時處理各種事務。例如透過電話排除燃料槽設計問題，或是在通勤途中發出關於擋板 (baffles)、鐵氟龍夾具(Teflon clips) 及濾網選項等技術指示。
他的 PayPal 共同創辦人 Max Levchin 早已注意到這種經營風格。Levchin 向《Inc.》表示，「馬斯克最厲害的能力之一，就是能把自己的願景包裝得像是來自上天的使命。」
「當有人告訴他『這不可能』時，他往往只是聳聳肩，然後說：『我覺得我辦得到。』」
這種近乎絕對的自信，後來也滲透到他所有事業當中。在特斯拉 (Tesla)(TSLA-US)，馬斯克會親自對座椅軟墊、車頭燈造型與後車廂設計下達指示，即使工程團隊當時甚至還沒完全解決車輛動力系統的問題。在 SpaceX，他甚至親自設計位於 Hawthorne 總部的室內配置，包括要求所有辦公隔間都必須噴上防污塗層。
這種模式在他參與的每一家公司中不斷重複出現。SpaceX 以比任何人預期更快、更便宜的方式打造出具競爭力的載運火箭。特斯拉則成為第一款在性能上能與燃油車正面競爭的電動車品牌。而在不到一年的時間裡，SolarCity 更從馬斯克在火人祭 (Burning Man) 音樂節中一張餐巾紙上的構想，成長為全美最大的太陽能安裝商之一。
對馬斯克而言，事實證明：掌控一切，往往真的有效。但周五這場 IPO 所帶來的真正問題是：這種管理模式是否能夠持續擴大規模？
SpaceX 已不再是 2007 年那家只有 370 名員工、在改建倉庫裡運作的新創公司。如今的 SpaceX 是一間上市公司，擁有股東、季財報電話會議，以及作為全球最具價值企業之一所必須承受的市場監督。
2007 年時，馬斯克曾表示，他沒遇過其他人能做到這件事。而至少就目前而言，市場似乎同意他的看法。
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