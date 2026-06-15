鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-15 14:30

受美國與伊朗宣布達成和平協議的重大利多刺激，全球貴金屬市場周一 (15 日) 亞市強漲，金價與銀價漲幅一度高達 3.5%。這項期待已久的和平框架不僅緩解了地緣政治緊張，更帶動相關金屬產業股價同步走高。

金價表現與市場反應

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黃金價格在周一亞洲交易時段跳空高漲，現貨金價一度上漲 2.5%，觸及每盎司 4,322.87 美元，創下自 6 月 9 日以來的新高。美國黃金期貨上漲 2.5% 至 4,344.80 美元。金價已連續 3 個交易日走揚，並從上周接近每盎司 4,000 美元的數月低點強勢反彈。

市場分析指出，美伊協議的細節包括雙方停止軍事行動、美國解除對伊朗的封鎖，以及重新開放具戰略地位的荷姆茲海峽。此消息導致原油價格暴跌超過 4%，布蘭特原油回落至每桶 84 美元左右，顯著緩解了市場對通膨的擔憂。

美元走弱與貨幣政策預期轉向

除了和平協議直接帶來的避險情緒轉變外，美元走弱也是推升金價的主因之一。美元指數周一跌至 10 天低點，使得以美元計價的金屬對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。

此外，由於油價下跌減輕了通膨壓力，市場對美國聯準會 (Fed) 採取激進貨幣政策的預期有所降溫。根據 CME FedWatch 工具，交易員預期 12 月前升息的機率已從一周前的 69% 降至 49%。在不計息資產 (如黃金) 的環境下，升息預期的降低提供了額外的支撐動力。

除黃金外，其他貴金屬漲勢同樣凌厲。

白銀現貨價跳漲 3.6%，達到每盎司 70.39 美元。鉑金與鈀金皆上漲約 3.3%，分別報 1,773.70 美元與 1,324.75 美元。