鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-11 05:40

美國國防部長赫格塞斯表示，美國將於週三 (10 日) 對伊朗進行「猛烈打擊」，並轟炸「關鍵設施」。

赫格塞斯表示，美軍中央司令部 (CENTCOM) (美東時間) 週三晚間將「十分忙碌」，並預告美方將對伊朗展開「強而有力且明確」的打擊，強調相關行動將有助於推進美國軍事利益，並提升華府在外交談判中的地位。

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他說：「最終，我們今晚所採取的行動，將推進美國的軍事利益，並強化我們的外交地位。」

稍早，赫格塞斯在古巴關塔那摩灣 (Guantánamo Bay) 美國海軍基地向駐軍發表談話時，進一步為軍事行動辯護。他表示，如果有必要透過武力迫使伊朗回到談判桌，美國將毫不猶豫採取行動。

赫格塞斯表示：「川普總統願意在必要時重返戰場作戰，但他也給了伊朗達成協議的機會。機會一直擺在眼前，他們本來有機會把握，卻選擇玩弄權術，選擇放棄。」

赫格塞斯說：「如果我們需要用炸彈來談判，那我們就用炸彈來談，而且我們非常擅長這麼做，世界上沒有人比我們更厲害。」

在美國總統川普週三稍早警告伊朗「拖延談判太久」，並揚言讓德黑蘭「付出代價」後，赫格塞斯的最新表態進一步顯示，華府正持續加大對伊朗的軍事施壓力度，也讓外界對中東局勢可能進一步升級的憂慮升溫。