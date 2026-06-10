鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-11 07:40

美軍對伊朗展開新一輪軍事打擊，美國中央司令部 (CENTCOM) 在社群平台 X 發文，美軍已在美東時間下午 5 時 15 分，依照總統川普指示，對伊朗境內多個目標發動「額外自衛性打擊」。

油價已連漲兩天，周四 (11 日) 亞太開盤，西德州原油再度上漲，漲幅 3.31%。美股期指走軟，標普 500 期指下跌 0.4%。

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CENTCOM 在貼文中說，此次行動是為回應伊朗「毫無正當理由且持續不斷的侵略行為」。

伊朗官方媒體則報導，伊朗已對荷姆茲海峽內的美國船艦發動飛彈與無人機攻擊。

美伊雙方周二已先展開過一波空襲，當時美軍為了報復一架美軍阿帕契 (Apache) 直升機遭擊落而發動攻擊。

最新行動凸顯川普對美伊遲遲無法達成協議愈發不耐，也進一步顯示雙方 4 月達成的停火協議幾乎形同瓦解，即使美國與以色列尚未恢復戰爭初期的大規模轟炸行動。

本周爆發的衝突也是數周以來美伊最激烈的一輪交火。若情勢進一步升級，恐怕危及德黑蘭與華府之間斷斷續續進行的間接談判。

在這波空襲發生前數小時，川普公開揚言將再次重擊伊朗，並施壓德黑蘭簽署協議。

川普在白宮簽署《Secure America Act》法案時說：「我們昨天狠狠打擊了他們，今天還會再狠狠打擊一次。我們將持續攻擊他們，而且會非常猛烈地攻擊。」

川普並重申，伊朗應該盡快簽署協議，美方希望達成一項「有意義且能真正發揮作用」的協議。

他表示：「我們看看協議會如何發展。」

面對川普的強硬表態，伊朗國會國家安全委員會主席 Ebrahim Azizi 隨後在 X 平台發文警告：「這一次，戰爭不會只侷限於這個地區。」