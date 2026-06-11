鉅亨網編譯許家華 2026-06-11 09:40

美國製藥巨頭輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 股價今年以來持續承壓，在自 2026 年高點回落約 11% 後，估值已逐漸回到合理區間。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 最新將輝瑞投資評等由「表現不佳(Underperform)」上調至「持平大盤(Sector Perform)」，並維持 25 美元目標價，認為市場先前擔憂的營收流失、專利到期及減重藥布局落後等風險，已大致反映在股價之中。

RBC 指出，輝瑞今年第一季財報表現優於市場預期，有機會支撐公司上調 2026 年全年財測。同時，輝瑞目前股息殖利率接近 7%，在大型製藥股中具備相對吸引力，可望成為股價的重要支撐。

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分析師認為，經過近年來新冠疫情相關業務衰退後，市場對輝瑞前景已轉趨保守，而現階段投資焦點正逐步轉向新藥研發進展及後續產品接棒能力。

RBC 表示，未來一年半左右，市場情緒將主要受到兩項後期臨床開發計畫影響，分別為治療第二線肺癌的抗體藥物複合體 (ADC) 新藥 sigvotatug vedotin，以及用於轉移性去勢抗性攝護腺癌 (mCRPC) 的 EZH2 抑制劑 mevro。

RBC 預估，sigvotatug vedotin 未來銷售高峰可達 12 億美元，而 mevro 則有望達到 27 億美元峰值年銷售額，合計可望為輝瑞帶來近 40 億美元潛在營收。

市場預期，兩項新藥的重要臨床數據及監管進展將於今年稍晚至 2027 年間陸續公布，可能成為左右投資人信心的關鍵催化劑。

不過，在熱門減重藥市場方面，RBC 態度仍相對保守。

近年來，禮來公司 (Eli Lilly)(LLY-US) 旗下 Zepbound 以及諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 旗下 Wegovy 主導全球減重藥市場，相關產品年銷售額持續快速成長。

相比之下，輝瑞在減重藥領域進展相對落後。RBC 指出，輝瑞口服減重藥 berobenatide 近期公布的第二期臨床試驗數據雖符合市場基本預期，但療效並未展現明顯差異化優勢，難以與現有競爭產品拉開距離。

分析師並警告，berobenatide 未來第三期試驗可能涉及更複雜的給藥方案，增加執行風險，而市場預計最快也要到 2027 年至 2028 年間才會獲得更多關鍵數據，因此短期內難以成為股價主要推動力。

除了新藥研發挑戰外，輝瑞未來數年仍面臨專利懸崖 (Patent Cliff) 壓力。

RBC 指出，未來幾年將有多項重要產品陸續失去市場獨占權，學名藥競爭可能侵蝕營收及獲利能力。因此，在大型製藥公司當中，輝瑞仍是長期成長前景相對較弱的企業之一。

該機構預估，受到專利到期影響，輝瑞獲利成長速度未來數年將持續受到壓抑。若要進一步看多該股，市場需要看到 2028 年以後的新成長動能及產品布局更加明朗。

值得注意的是，RBC 也提及潛在併購機會可能成為另一項利多因素。

輝瑞執行長 Albert Bourla 日前表示，公司未來不排除進行規模超過 70 億美元的大型收購案，以補強產品線及長期成長動能。

事實上，輝瑞近年來已透過多項大型交易擴充產品組合，包括 2023 年斥資 430 億美元收購癌症藥廠 Seagen ，以及後續多筆中小型授權與併購案。不過，RBC 指出，投資人對輝瑞過去併購整合成果仍存在不同看法，因此未來若再啟動大型收購，市場反應未必一致。