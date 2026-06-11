鉅亨網編譯許家華
美國製藥巨頭輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 股價今年以來持續承壓，在自 2026 年高點回落約 11% 後，估值已逐漸回到合理區間。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 最新將輝瑞投資評等由「表現不佳(Underperform)」上調至「持平大盤(Sector Perform)」，並維持 25 美元目標價，認為市場先前擔憂的營收流失、專利到期及減重藥布局落後等風險，已大致反映在股價之中。
RBC 指出，輝瑞今年第一季財報表現優於市場預期，有機會支撐公司上調 2026 年全年財測。同時，輝瑞目前股息殖利率接近 7%，在大型製藥股中具備相對吸引力，可望成為股價的重要支撐。
分析師認為，經過近年來新冠疫情相關業務衰退後，市場對輝瑞前景已轉趨保守，而現階段投資焦點正逐步轉向新藥研發進展及後續產品接棒能力。
RBC 表示，未來一年半左右，市場情緒將主要受到兩項後期臨床開發計畫影響，分別為治療第二線肺癌的抗體藥物複合體 (ADC) 新藥 sigvotatug vedotin，以及用於轉移性去勢抗性攝護腺癌 (mCRPC) 的 EZH2 抑制劑 mevro。
RBC 預估，sigvotatug vedotin 未來銷售高峰可達 12 億美元，而 mevro 則有望達到 27 億美元峰值年銷售額，合計可望為輝瑞帶來近 40 億美元潛在營收。
市場預期，兩項新藥的重要臨床數據及監管進展將於今年稍晚至 2027 年間陸續公布，可能成為左右投資人信心的關鍵催化劑。
不過，在熱門減重藥市場方面，RBC 態度仍相對保守。
近年來，禮來公司 (Eli Lilly)(LLY-US) 旗下 Zepbound 以及諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 旗下 Wegovy 主導全球減重藥市場，相關產品年銷售額持續快速成長。
相比之下，輝瑞在減重藥領域進展相對落後。RBC 指出，輝瑞口服減重藥 berobenatide 近期公布的第二期臨床試驗數據雖符合市場基本預期，但療效並未展現明顯差異化優勢，難以與現有競爭產品拉開距離。
分析師並警告，berobenatide 未來第三期試驗可能涉及更複雜的給藥方案，增加執行風險，而市場預計最快也要到 2027 年至 2028 年間才會獲得更多關鍵數據，因此短期內難以成為股價主要推動力。
除了新藥研發挑戰外，輝瑞未來數年仍面臨專利懸崖 (Patent Cliff) 壓力。
RBC 指出，未來幾年將有多項重要產品陸續失去市場獨占權，學名藥競爭可能侵蝕營收及獲利能力。因此，在大型製藥公司當中，輝瑞仍是長期成長前景相對較弱的企業之一。
該機構預估，受到專利到期影響，輝瑞獲利成長速度未來數年將持續受到壓抑。若要進一步看多該股，市場需要看到 2028 年以後的新成長動能及產品布局更加明朗。
值得注意的是，RBC 也提及潛在併購機會可能成為另一項利多因素。
輝瑞執行長 Albert Bourla 日前表示，公司未來不排除進行規模超過 70 億美元的大型收購案，以補強產品線及長期成長動能。
事實上，輝瑞近年來已透過多項大型交易擴充產品組合，包括 2023 年斥資 430 億美元收購癌症藥廠 Seagen ，以及後續多筆中小型授權與併購案。不過，RBC 指出，投資人對輝瑞過去併購整合成果仍存在不同看法，因此未來若再啟動大型收購，市場反應未必一致。
分析人士認為，輝瑞目前正處於新冠疫情紅利消退與下一波成長動能建立之間的過渡期。雖然高股息與合理估值有助於降低下檔風險，但真正決定公司未來股價表現的關鍵，仍將取決於癌症藥物管線進展、減重藥競爭力以及如何因應未來專利到期帶來的營運挑戰。
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