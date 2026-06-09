微軟又遭「拋售」！億萬富翁投資人大幅減碼微軟、豪砸1.79億美元布局「這一股」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 06:10

以精準押注困境資產聞名的億萬富翁投資人、避險基金 Appaloosa Management 創辦人泰珀（David Tepper），近期再度展現其獨到的投資眼光。根據最新申報文件顯示，泰珀在今年第一季大幅減持微軟 (MSFT-US) 持股達 82%，同時建立對記憶體大廠 SanDisk (SNDKV-US) 的新部位，顯示其投資重心正從大型科技股轉向 AI 基礎設施供應鏈。

億萬富翁投資人大幅減碼微軟、豪砸1.79億美元布局「這一股」。(圖：Shutterstock)

根據《The Motley Fool》報導，泰珀於 1993 年創立 Appaloosa Management，初始資金僅 5,700 萬美元，後來資產規模一度成長至約 140 億美元。

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他過去曾成功投資陷入財務危機的企業債務，包括能源公司安隆（Enron）與世界通訊公司（WorldCom ）等案例，透過破產重整程序獲得豐厚報酬，因此被視為華爾街著名避險基金經理人之一。

微軟第一季重挫 23% 泰珀選擇大幅減碼

申報資料顯示，泰珀旗下 Appaloosa 在第一季出售了 82% 的微軟持股。事實上，微軟當季股價表現疲弱，單季跌幅高達 23%，創下自 2008 年金融危機以來最差季度表現。

市場對微軟的擔憂主要來自兩大因素。

首先是 AI 投資回報的不確定性。隨著生成式 AI 熱潮持續升溫，投資人開始質疑科技巨頭龐大的資本支出是否能轉化為實際獲利。

其次則是微軟 AI 助手 Copilot 的發展進度。相較於市場上熱門的大型語言模型及 AI 生產力工具，Copilot 的市場反應相對平淡。截至最近一季結束，Copilot 企業付費用戶數約達 2,000 萬。

此外，AI 技術的快速發展也引發投資人對軟體產業競爭格局變化的擔憂。過去依靠產品整合與生態系建立護城河的軟體公司，未來可能面臨更多 AI 新創企業的挑戰。

這項憂慮尤其可能影響微軟的 Microsoft 365 業務。這套涵蓋 Word、Excel 與 PowerPoint 等辦公軟體的產品組合，長期以來一直是全球企業運作的重要工具。

目前 Microsoft 365 擁有超過 4.5 億名付費用戶，並在辦公軟體市場維持強大的競爭優勢。然而，部分投資人擔心，AI 技術可能降低用戶轉換成本，進而削弱微軟既有的市場地位。

儘管如此，分析人士普遍認為，微軟仍可透過 Azure 雲端業務與 AI 基礎建設投資持續受惠於 AI 浪潮，長期成長前景並未改變。

重押 SanDisk 押注 AI 時代記憶體需求爆發

與減碼微軟形成鮮明對比的是，泰珀第一季唯一新增的持股就是 SanDisk。截至第一季末，Appaloosa 持有價值約 1.79 億美元的 SanDisk 股票，占整體投資組合約 3%，顯示泰珀對該公司的押注相當具分量。

隨著 AI 模型規模不斷擴大，AI 供應鏈中的關鍵零組件變得愈發重要。其中，記憶體便是不可或缺的一環，其主要功能是向圖形處理器（GPU）提供和傳輸資料，支撐 AI 模型的訓練與推理運作。

目前記憶體市場主要分為兩大類，包括：

NAND 快閃記憶體（NAND Flash）

動態隨機存取記憶體（DRAM）

其中，NAND 快閃記憶體對 AI 模型尤為重要，因為模型訓練後的大量參數需要長期保存並隨時調用。隨著 AI 模型規模愈來愈大、參數數量持續增加，以及全球用戶數快速成長，對儲存容量的需求也同步攀升，進一步帶動 NAND 市場需求大幅增長。

受惠於這股趨勢，SanDisk 股價過去一年累計漲幅高達 4,100%。

NAND 市場供給緊張態勢恐延續至 2027 年

市場研究機構 Counterpoint 最新報告則顯示，截至 2026 年第一季末，SanDisk 在全球 NAND 市場的營收市占率達 13%，躋身全球六大 NAND 供應商之列。

此外，全球 NAND 產業規模也正在快速擴張。2026 年第一季全球 NAND 市場營收達 460 億美元，較前一季大幅成長一倍，反映 AI 帶動的儲存需求正快速升溫。

瑞銀（UBS）分析師 Timothy Arcuri 近期在研究報告中指出，全球 NAND 供應緊張的情況預計將持續至 2027 年底。

不過，市場人士也提醒，記憶體產業向來具有明顯景氣循環特性。

由於記憶體產品供給擴充需要較長時間，一旦供需失衡，價格波動往往相當劇烈。未來若 AI 需求成長不如預期，或產業出現新增產能，相關企業獲利與股價都可能面臨修正壓力。

像 SanDisk 這類記憶體公司未來的成長高度仰賴 AI 產業發展週期。一旦 AI 投資熱潮降溫，相關企業的業績與股價都可能受到影響。