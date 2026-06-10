鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 10:15

美伊關係在短短數十小時內急遽惡化。繼一架美軍阿帕契直升機在荷姆茲海峽上空遭擊落後，美國中央司令部於美東時間週二（9 日）下午 5 時對伊朗發動報復性空襲，目標包括雷達陣地、軍事基地及海軍設施。然而，即便砲聲未止，白宮仍堅稱美伊核談判「接近達成協議」，中東局勢正同時走在外交與軍事的刀鋒之上。

美國總統川普於週二美股午盤時段在社群媒體發文，披露一架執行巡邏任務的美軍直升機於週一（8 日）夜間在荷姆茲海峽上空被伊朗擊落，兩名飛行員均安全獲救。

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川普表示：「儘管如此，美國仍必須對此次襲擊做出回應。」

消息一出，美股跌幅迅速擴大，那斯達克指數跌逾 3%，標普 500 跌逾 2%，半導體類股單日重挫 8.5%，恐慌指數 VIX 自 4 月 7 日以來首度升破 23。

值得注意的是，美國官員事後坦承，調查人員仍在釐清此次直升機墜毀究竟是伊朗蓄意擊落，抑或意外事故所致。一架伊朗無人機被認定與直升機發生碰撞，但動機尚無定論。

對此，伊朗外長阿拉格齊強硬回應，表示部署在伊朗領土附近的外國軍隊「時刻面臨風險」，並指出「降低風險的最佳方案是撤離」。

伊朗議會國家安全委員會發言人雷札伊亦宣稱，伊朗武裝部隊已達最高戰備狀態。

週二盤後，美國中央司令部正式宣布，依川普指示對伊朗實施「自衛性打擊」。伊朗南部荷姆茲甘省隨即於週三（10 日）凌晨傳出多起爆炸，當地防空系統啟動。

美媒引述官員指出，空襲目標涵蓋雷達陣地、海軍基地及炮兵陣地等五處沿海軍事設施。

與此同時，伊拉克民兵武裝下屬機構亦發布消息，稱伊朗無人機飛越伊拉克領空，對美方目標展開反擊。

川普事後表示：「我認為回應應該非常強硬、非常有力，而這次行動正是如此。我們原本有一項非常好的協議，而且很可能仍然會有。」

弔詭的是，就在砲火交錯之際，白宮釋出的外交訊號卻截然不同。美國副總統范斯接受媒體採訪時表示，美國政府「非常接近」達成一項能「長期」解決伊朗核問題的協議，目標是確保下一代人能說：「伊朗不會擁有核武器。」

一名白宮高級官員也強調，儘管爆發軍事衝突，目前協議談判「所處的狀態沒有任何改變」。

值得注意的是，過去兩個多月，川普已至少 37 次公開表示美伊「非常接近達成協議」。

美媒先前揭露，美伊談判的核心議題仍圍繞著伊朗核計畫限制、鈾濃縮活動監管以及國際核查機制安排。對川普政府而言，「確保伊朗永遠無法擁有核武」仍是談判的首要目標。

然而以色列的立場卻形成鮮明對比。以軍總參謀長扎米爾在一場軍事演習中警告，先前對伊朗的打擊僅是為「更大規模、更有力的行動」做準備，以軍始終保持「隨時恢復對伊朗作戰」的戰備狀態。

以色列安全內閣亦批准決定，若真主黨對以色列發動任何攻擊，將直接轟炸黎巴嫩首都貝魯特南郊。

分析人士指出，美伊協議最終落地仍面臨多重難關：伊朗高濃縮鈾庫存的處置方式尚無共識；以色列對任何未能徹底消除伊朗核能力的協議始終高度存疑；黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝等伊朗盟友勢力，亦可能隨時成為新的衝突引爆點。