無人機預算遭砍業者憂心 賴清德台中會師送暖強調「方向不變」經部3配套救火
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）今 (9) 日在台中舉辦大會師，總統賴清德親自出席力挺。近期面臨國防特別預算調整，部分規劃用於國內商購與國防產業鏈建構的預算未能通過，在場業界表遺憾，賴清德強調台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向絕對不會改變，政府會作最堅實的後盾，持續深化技術研發與國際合作，串連海外商機，展現台灣無人機產業鏈強大韌性。經濟部積極回應並給予產業承諾，強調會持續透過研發補助資源、國際合作鏈結及驗證量能建置等三大措施全力協助業者。
賴清德指出，無人機不僅是未來科技的關鍵，更是國家防衛韧性與經濟發展的雙重引擎。他隨後在經濟部次長何晉滄陪同下，逐一參觀由 15 家國內業者共同籌組的展示區，現場檢視無人機整機、光學酬載、飛控電腦等高端產品，並與聯盟成員及現場超過百位產業代表共同見證台灣無人機的發展成果，勉勵台灣業者積極布局全球市場，爭取民主供應鏈的龐大商機。
針對近期國防特別條例審議結果，部分原規劃預算未獲通過，與會業者普遍表達憂心與遺憾。與會代表透露，無人機產業具有高技術門檻、高資本投入及長期技術累積等特性，穩定且可預期的市場需求對於關鍵技術研發、量產能量建置及人才培育至關重要。原本規劃的採購與產業鏈建置措施，不僅能帶動關鍵零組件自主化及供應鏈升級，對產業長期發展更有決定性的意義，如今預算受阻，業者期盼政府能有配套方案。
經濟部對此積極回應並給予產業承諾，強調未來將持續透過研發補助資源、國際合作鏈結及驗證量能建置等三大措施，全力協助業者投入關鍵技術開發。未來政府也將持續協調跨部會推動測試驗證、資安檢測及國際認證機制，全力提升台灣業者的自主能力與國際競爭力。在活動現場，業者也大方分享近期拓展國際市場及參與全球供應鏈合作的實戰經驗，充分展現台灣無人機產業從關鍵零組件、系統整合到整機製造的完整實力，宣示以國家隊實力積極走向國際。
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