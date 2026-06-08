鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-09 01:37

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間周二 (9 日) 凌晨在全球開發者大會 (WWDC 2026) 發表新一代 Apple Intelligence 與升級版 Siri，並宣布與 Google(GOOGL-US) 深化合作，打造全新 AI 架構。公司表示，人工智慧將成為未來軟體平台的核心，透過更深入理解使用者個人情境、資料與應用程式，提供更智慧且兼顧隱私的使用體驗。

蘋果WWDC揭曉AI大招！新版Siri與Apple Intelligence亮相(圖：REUTERS/TPG)

執行長庫克 (Tim Cook) 在開場演說中強調，Apple Intelligence 與 Siri 將是今年 WWDC 最重要的主題。軟體工程主管費德里吉 (Craig Federighi) 則表示，本次發表會將聚焦平台升級、安全與隱私，以及 Apple Intelligence 三大方向。

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Apple Intelligence 升級 AI 成蘋果核心戰略

費德里吉指出，新一代 Apple Intelligence 採用全新架構，並重新打造底層 AI 模型，使其能更深入整合至各項應用程式與系統功能之中。

蘋果表示，新版 Apple Foundation Models 將結合 Google 技術，並同時支援裝置端與雲端運算，可提升影像理解、圖片生成、照片編修及語音輸入等能力。AI 未來也將具備更完整的知識能力，可直接連接網路搜尋資訊，協助使用者取得即時內容。

費德里吉強調，真正有用的 AI 必須建立在使用者個人情境、資料與應用程式之上，同時以隱私保護作為核心原則。他表示，Apple Intelligence 資料不會被蘋果或其他任何人存取，外部專家也能持續驗證相關隱私承諾。

Siri AI 亮相 從語音助理進化為 AI 助手

蘋果 Vision 事業群主管洛克威爾 (Mike Rockwell) 隨後正式發表全新「Siri AI」。

蘋果表示，新版 Siri 經過全面重建與重新設計，不僅具備更自然的對話能力，也擁有獨立 Siri App，並新增「Write with Siri」等功能。新版介面將結合 Dynamic Island 設計，並支援全螢幕互動模式。

現場展示中，Siri 可查詢演唱會資訊、建立提醒事項、搜尋檔案、撰寫電子郵件、辨識螢幕內容並回答相關問題，同時完成音樂播放等任務。蘋果強調，Siri 具備更完整的螢幕感知 (On-Screen Awareness) 與 App Actions 能力，可理解當前畫面內容並跨應用程式執行操作。

值得注意的是，蘋果此次展示大量實機運作畫面。相較 2024 年 Apple Intelligence 首次亮相時曾因功能是否真正可用而引發爭議，今年展示內容被視為更接近實際產品體驗。

此外，蘋果也宣布全面升級系統語音輸入 (Dictation) 功能，大幅提升辨識準確度，希望縮小過去與 Google Pixel 手機之間的差距。

Visual Intelligence 擴大布局 跨裝置整合 AI 體驗

蘋果同步升級 Visual Intelligence 功能，除導入相機 App 外，也將進軍 Mac、Apple Watch 及 Vision Pro。

使用者未來可透過相機直接辨識眼前物體、查詢資訊，並結合個人情境與網路知識取得答案。Mac 將新增專屬快捷鍵啟動 Visual Intelligence，而 Vision Pro 則可直接分析使用者眼前所見內容。

此外，蘋果也展示帳單拆分 (Bill Split) 功能，利用 Visual Intelligence 分析收據內容，並透過 Apple Cash 與 Apple Wallet 協助使用者快速分帳。

新版 Siri AI 也將同步支援 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 與 Vision Pro，並可跨裝置同步使用體驗。其中 Vision Pro 更導入 3D 版 Siri，可直接出現在使用者周遭空間中互動。

iOS 27 效能升級 AI 開始深入蘋果生態系

除了 AI 功能外，蘋果也同步發表 iOS 27、macOS Golden Gate、watchOS 27 及 visionOS 27 等新版作業系統。

蘋果表示，iOS 27 透過優化 CPU 調度與記憶體管理，讓 App 啟動速度提升 30%，照片顯示速度提升 70%，AirDrop 傳輸速度最高提升 80%，並改善 Wi-Fi 與行動網路切換體驗。

此外，蘋果重建 Spotlight、照片與郵件等功能的搜尋架構，改善搜尋準確度與反應速度。Safari 也導入 Apple Intelligence，可自動整理分頁、依主題分類內容，並主動監測網頁變化，在內容更新時通知使用者。

值得注意的是，iOS 27 仍支援包括 iPhone 11 在內的所有 iOS 26 相容裝置，進一步延長舊機使用壽命。

在安全與隱私方面，蘋果推出更細緻的家長控制功能，包括網站瀏覽、聯絡人管理及社群媒體使用時間限制，FaceTime 也新增暴力影像偵測與阻擋功能。

市場接下來將關注新版 Siri 與 Apple Intelligence 實際表現，以及蘋果能否藉此縮小與 OpenAI、Google 及微軟 (MSFT-US) 等競爭對手的差距，進一步帶動 iPhone 換機需求。

分析人士指出，本屆 WWDC 雖未推出顛覆性的新產品或突破性 AI 功能，但蘋果已重新打造 Apple Intelligence 與 Siri 的基礎架構，並將 AI 能力深度整合至旗下作業系統與應用程式之中。