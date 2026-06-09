鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 19:20

規模達 31 兆美元的美國公債市場正對新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 發出一個明確的信號：目前的利率水準還不夠高。

隨著一系列經濟數據表現強勁，交易員已開始消化最快在 10 月份進行至少 25 個基點升息的預期。對政策敏感的美國兩年期公債殖利率已飆升至 1 年多來的最高水準，達到約 4.15%，遠高於聯準會目前 3.5% 至 3.75% 的政策利率區間。

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這種利率與政策導向的背離自今年 3 月開始顯現，並在近期因就業成長超出所有預期而進一步加劇。

債券市場的集體「反叛」

市場正瀰漫著一種日益增強的信念：聯準會必須調高利率，以抑制通膨壓力並防止人工智慧 (AI) 引發的經濟繁榮導致過熱。Brandywine 全球投資管理公司投資組合經理 Jack McIntyre 說：「告訴我現在的利率在哪裡具有限制性？」他認為，在經濟出現實質性的損害之前，公債殖利率將持續面臨上行壓力。

這對於即將主持其任內首次貨幣政策會議與新聞發布會的華許來說，無疑是一個嚴峻的挑戰。華許過去曾主張，基於政策具有限制性的觀點應該考慮降息；然而，他現在面對的是一個日益擔心聯準會「落後於曲線」的債券市場。

中性利率的重新評估

目前爭論的焦點已轉向「中性利率」(即既不刺激也不抑制經濟的理論利率水準) 是否需要上調。聯準會官員在 3 月份預測的長期利率 (中性利率的代理指標) 為 3.1%，這支持了當時決策者傾向降息的偏見。

然而，市場觀察家認為，受 AI 建設帶動的持續支出影響，實際的中性利率可能更高。巴克萊銀行 (Barclays Plc) 的利率策略團隊指出，目前的爭論已演變為：勞動力市場是否正在加速，以及貨幣政策是否從一開始就不具備限制性。如果政策並非限制性，那麼整個殖利率曲線都需要向上重新定價。

根據利率交換市場的衡量，通膨調整後的中性利率約為 1.8%，顯著高於聯準會估計的中位數 1.1%。

AI 熱潮與過熱風險

經濟的韌性讓許多分析師感到驚訝。藍灣美國固定收益部門主管 Andrzej Skiba 表示，這是長期以來首次考慮「美國經濟實際上開始過熱」的情境，主因是 AI 領域的大規模支出湧入了本已強勁的經濟體中。

雖然部分分析師如 WisdomTree 的 Kevin Flanagan 認為，10 年期公債殖利率維持在 4.5% 左右，透過提高抵押貸款和企業借貸成本，實際上已為聯準會完成了約 75 個基點的「被動緊縮」，這可能支持聯準會暫時按兵不動。

CPI 數據與伊朗戰爭的變數

市場的下一個關注焦點是即將公布的 5 月份消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI)。交易員正屏息以待，觀察伊朗戰爭引發的油價飆升將在多大程度上傳導至更廣泛的通膨指標。