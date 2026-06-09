鉅亨買基金 2026-06-09 18:07

AI 投資熱潮持續推升全球半導體與記憶體需求，南韓股市也重新站上國際資金焦點。從出口年增率成長、製造業 PMI 升至逾五年高點，到三星電子與 SK 海力士帶動科技股獲利上修，南韓不只受惠 AI 題材，也逐步反映在基本面改善上。

投資雷達》AI 需求推升出口動能，南韓股市迎成長機會 (圖:shutterstock)

1. 南韓出口與製造業景氣同步升溫

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AI 投資熱潮持續延燒，需求從運算晶片擴散到伺服器、高階記憶體與半導體零組件，讓南韓科技產業的重要性被市場重新看見。 從三星電子、SK 海力士到相關供應鏈，南韓企業掌握高階記憶體、高頻寬記憶體（HBM）與半導體製造優勢，成為 AI 基礎建設擴張下的重要受惠者。 這股趨勢也反映在股市表現上，截至今年 6 月 1 日，在韓上市公司總市值飆升 86%，達到 5 兆美元，超越印度上市公司總市值的 4.8 兆美元。

股市走強的背後，出口與製造業景氣也同步升溫 。南韓長期以出口作為經濟成長的重要引擎，股市表現往往與全球科技需求、半導體循環和外銷動能緊密相連。2025 年下半年以來，南韓出口年增率明顯回升，今年 5 月出口更在晶片需求帶動下創下新高，其中半導體出口成為主要成長來源。而同月製造業 PMI 也升至逾五年高點， 反映工廠生產、外銷訂單與企業展望同步改善，也代表 AI 需求已開始落實到實際訂單與貿易表現。

2. 南韓股市亮點

南韓股市能否延續漲勢，關鍵在於企業獲利是否跟得上股價。 三星電子與 SK 海力士是南韓科技股獲利動能的重要觀察指標 。三星電子布局記憶體、晶圓代工與終端電子產品，SK 海力士則在高頻寬記憶體（HBM）與高階記憶體具備競爭優勢。 隨著 AI 伺服器需求推升高階記憶體用量，記憶體價格走揚、產品組合改善，南韓科技企業獲利成長空間也被市場重新評估，帶動盈餘預估上修 。

若只看漲幅，南韓科技股今年表現已相當亮眼，但 搭配預估本益比與預估盈餘成長率觀察，會發現南韓科技股的股價並未如漲幅看起來那麼昂貴 。預估本益比可用來觀察投資人為企業未來獲利支付的價格，目前南韓科技股預估本益比明顯低於美股科技與半導體指數，顯示市場對南韓科技股的成長期待，尚未像美股科技股一樣反映到較高股價。

進一步把預估盈餘成長率納入考量，可觀察本益成長比（PEG）。本益成長比是以預估本益比除以預估盈餘成長率，用來衡量投資人為每一單位獲利成長所支付的價格。南韓科技股本益成長比約 0.23，低於美股科技股、費城半導體股與那斯達克 100 指數，代表 投資人能以相對較低的價格參與具備獲利成長的企業，凸顯南韓科技股在 AI 與記憶體需求帶動下，股價與獲利成長之間仍有支撐 。

3. 南韓股市後市展望

AI 投資熱潮仍是推動全球股市的重要力量，南韓股市後續表現，將取決於相關企業能否持續把 AI 需求轉化為獲利。若全球雲端大廠資本支出維持高檔，AI 伺服器與資料中心建置將持續拉動高頻寬記憶體、DRAM、NAND 與儲存設備需求，三星電子、SK 海力士等科技龍頭的獲利能見度也會更清楚。從彭博預估未來一年每股盈餘 (EPS) 成長率來看， 全球市場成長率平均為 30.8%，而亞太已開發市場達 43% 已優於多數區域，其中，韓國更高達 95%，反映市場對韓國企業獲利成長抱有更高期待。 往後來看，只要 AI 需求持續帶動晶片出貨與產品價格，企業盈餘就有機會跟上股價上漲，讓這波行情更有基本面依據。

不過， 南韓股市的波動風險也不能忽略。這波行情高度仰賴三星電子與 SK 海力士等科技權值股 ，若 AI 資本支出放緩或市場對科技股獲利期待提前反映，短線獲利了結壓力可能升高。因此，後續觀察南韓市場，除了指數表現，也應同步追蹤 AI 資本支出、半導體價格、出口動能等變化。

鉅亨投資策略

南韓股市受惠 AI 基礎建設投資延續，帶動半導體、高頻寬記憶體與科技供應鏈需求升溫，出口與製造業景氣同步改善，企業獲利仍有上修空間。考量南韓股市科技權重高、短線波動可能放大，投資人可評估透過南韓基金分批參與，以投資組合方式布局南韓 AI 供應鏈與出口景氣回升機會。對持有美元資金的投資人而言，美元計價基金也可作為資金從停泊轉向成長型資產的配置選項。

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