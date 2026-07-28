鉅亨投資雷達》股市漲多不能買？回測破解三大迷思！
鉅亨買基金
投資人最常犯的錯，不一定是看錯市場，而是太相信直覺。看到股市漲多，擔心高點追價；看到指數遠超均線，覺得股價將面臨修正；看到恐慌指數飆高，更想先退場避風頭。但從歷史回測來看，這些看似保守的判斷，未必能帶來更好的投資結果。市場常常和直覺相反，真正拉開長期報酬差距的，往往不是躲過每一次下跌，而是能不能留在市場裡。
1. 迷思一：股市漲多就不能進場？
投資人最常問的問題就是：「股市已經漲這麼多了，現在進場會不會太晚？是不是應該等回檔再買？」但回測結果顯示，股價具有一定的趨勢延續特性：過去表現較佳時，未來表現往往也相對較好；反之，過去表現疲弱時，後續報酬也可能較為落後。
觀察未來一年之股市表現，美股在過去一年下跌後的平均報酬率為 - 10.7%；而若過去一年美股上漲，未來一年的平均報酬率則高達 18.9%。這代表投資人不應只因為「已經漲多」就判定市場一定過熱，更重要的是回頭檢視上漲背後是否有企業獲利、景氣動能與資金環境支撐。換言之，過去漲多不代表未來不會續漲；真正該關注的，不是股價漲了多少，而是推動股價上漲的基本面是否仍然穩健。
2. 迷思二：乖離率大代表股市將跌？
乖離率是用來衡量指數價格與移動平均線之間距離的指標，常被投資人用來判斷市場是否過熱或過冷。當指數高於均線時，乖離率為正，代表市場位於均線上方；當指數低於均線時，乖離率為負，代表市場價格低於過去一段時間之平均。因此，許多投資人看到指數乖離率擴大時，第一反應往往是「漲太多了，股市準備要回檔」。然而，從歷史統計數據來看，正乖離率大並不等於未來表現差。
根據回測結果，負乖離大時，未來一年的平均報酬率高達 27%，顯示當市場大幅低於均線時，情緒往往已反應過度悲觀，隨後的反彈空間相當巨大；但當正乖離大時，未來一年的平均報酬率依然有 16.1%，甚至高於乖離率介於 0% 至 15% 之間的表現。這代表強勢行情未必會立刻結束，趨勢的延續性往往比投資人想像得更加持久。整體而言，乖離率擴大往往伴隨著較強勁的後續動能。投資人不應單憑正乖離率偏高就盲目看空，而錯失強勢市場的延續行情。
3. 迷思三：恐慌指數飆升應先退場觀望？
每當恐慌指數升高、市場大幅波動時，投資人往往傾向先賣出持股，打算等市場平靜後再重新進場。然而，回測過去三十年「單筆買入後長期持有」與「市場恐慌時（VIX 指數超過 30）賣出、恢復平靜後（VIX 指數低於 20）買回」的資產報酬率，結果顯示：在恐慌時選擇退場，長期的累積報酬率將大幅落後於「買進並長期持有」策略。
最主要的原因在於，股市最強勁的反彈往往就發生在市場最恐慌、最令人不敢進場的時刻。離場觀望看似成功規避了短期波動，實則極可能錯過了隨之而來的關鍵漲幅日，進而嚴重拖累長期的總報酬表現。對於長期投資者而言，獲利的關鍵從來不是「每一次都精準避開下跌」，而是能否在市場最便宜、風險溢酬最高的時候，不因一時的情緒波動而被清洗出場。
鉅亨投資策略
別讓情緒做決策！「超底王」將恐慌轉為累積部位的機會
這三組回測共同指向一件事：投資不該只靠直覺判斷高低點。過去漲過不代表未來不會漲、乖離率大不一定危險、市場恐慌也不一定是退場訊號。對多數投資人而言，比起頻繁進出市場，更務實的做法是長期持有、分批買進，讓紀律取代情緒。若擔心自己在下跌時不敢加碼，也可以善用鉅亨買基金「超底王」，透過逢低自動加碼機制，在市場波動時持續累積部位，把恐慌轉化為長期布局的機會。
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基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
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境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
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